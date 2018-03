Grand Angle : Même combat

Les 3 et 4 mars prochain à Libreville, des experts du COPAX, une institution de la Communauté économique des états d'Afrique centrale (CEEAC) se réuniront pour évoquer ensemble des questions d’une extrême importance, dont celle de la paix et de la sécurité dans cette sous- région. La migration, la prolifération des armes à feu, les trafics en tous genres, l’activisme des groupes terroristes et la piraterie maritime seront également au menu. Il s’agira, pour les experts des pays de l’Afrique centrale, de sortir avec les recommandations qu’ils jugeront les plus appropriées pour «armer leurs gouvernants contre la propagation de ces fléaux et éviter ainsi qu’ils n’aggravent les difficultés auxquelles ils font déjà face. Cette autre réflexion commune contre des défis est en fait une autre pierre qui viendra s’ajouter au travail entamé par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine dans le cadre de l’architecture de paix et de sécurité africaine. En effet, hormis une ou deux questions spécifiques à chaque sous-région du continent, l’Afrique dans sa globalité fait face aux mêmes défis et est appelée donc à mener un même combat. Défis, qu’elle entend relever car consciente que son ambition d’une croissance économique à deux chiffres et qu’un développement humain à la hauteur des aspirations des populations ne pourront se concrétiser que si, en parallèle, elle mènera à termes tous les efforts déployés depuis des années en vue d’instaurer une paix et une sécurité durables. L’Afrique a les capacités pour ce faire. L’Africanisation des mécanismes de paix et de sécurité et l’appropriation des objectifs fixés en témoignent. Ainsi, au niveau de la lutte contre le principal fléau auquel elle fait face et duquel découle tous les autres, quand bien même les experts reconnaissent une interaction entre les groupes terroristes et les groupes criminels, l’Afrique est résolument engagée à se donner les moyens de l’éradiquer par un combat permanent et sans concession aucune.

Cet engagement de l’Afrique est pris à bras le corps par ses dirigeants conscients des dangers véhiculés par la menace terroriste.

Nadia K.