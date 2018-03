Sécurité du Golfe : Conflit latent ?

Les relations entre les deux ténors de la région du Golfe n’en finissent pas de soulever des inquiétudes dans la zone et au-delà. Les frictions entre Téhéran et Ryadh alimentent quotidiennement les débats dans les chancelleries et déversent un flot d’analyses en continue sur les risques imminent de dérapages sous motif de leadership. Les tensions géopolitiques sont telles que les derniers propos du Président iranien, sont déjà assimilé dans le camp adverse à « une étreinte mortelle ». Téhéran selon le président Rohani et face aux questions de sécurité régionale est « prêt à parler » avec ses voisins du Golfe. Pour la démarche iranienne il y’a nul besoin d’une présence étrangère dans la mer du Golfe pour assurer la sécurité dans cette partie du monde. « Nous n'avons nul besoin d'étrangers pour assurer la sécurité de notre région. Mais en ce qui concerne les arrangements relatifs à la sécurité régionale, nous sommes prêts à parler avec nos voisins et amis en dehors de toute présence d'étrangers », a déclaré M. Rohani. Accusé par l'Occident d'être un facteur de déstabilisation au Proche et au Moyen-Orient, l'Iran appelle régulièrement les pays de la région à engager un dialogue sans interférence étrangère pour mettre fin aux maux et conflits qui tourmentent la région, et qui, aux yeux de Téhéran, ont été exportés par les Occidentaux, États-Unis en tête. « Nous disons haut et fort aux pays de la rive sud du golfe Persique, parmi lesquelles l'Arabie saoudite, allié traditionnel de Washington que nous avons été, nous sommes et nous continuerons d'être de bons voisins pour eux », a ajouté le président iranien. Un appel qui ne trouvera sans l’ombre d’un doute aucun échos d’autant que pour Washington, le détroit d’Ormuz demeure un espace qu’il ne faut surtout pas négliger car, cette bande représente plus de seize millions de barils de pétrole, soit près d’un cinquième de la consommation mondiale, y transitent chaque jour. Depuis 2012, la tension est omniprésente dans cette région et M. Rohani semble donc prêcher dans le désert. Washington n’a jamais manqué de signifier à Téhéran que la fermeture du détroit d’Ormuz serait une « ligne rouge » qui provoquerait une réponse militaire. Le souhait de « vivre en paix » du président iranien, serait-il un vœu pieux? Le contrôle des ressources énergétiques prime désormais sur toute tentative d’apaisement.

M. T.