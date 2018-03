Sahara Occidental occupé par le Maroc : Les négociations directes, seule solution

Le Premier ministre sahraoui, Mohamed El-Ouali Aakik, a déclaré que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant l’Accord de pêche entre le Maroc et l’UE confirme la légitimité du droit du peuple sahraoui et sa souveraineté internationale sur ses ressources naturelles.

Cette décision qui coïncide avec la célébration du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le 27 février 1976, annule l’Accord de pêche signé entre le Maroc et l’UE dans le cadre des échanges commerciaux, interdisant son application sur les eaux du Sahara occidental, car il ne respecte pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et enfreint plusieurs règles du droit international. La présente décision européenne est venue «conforter» la précédente conclue en 2016 mais aussi la légitimité du peuple sahraoui de vouloir recouvrer sa souveraineté, a déclaré M. el Ouali Aakik lors d’un entretien accordé à l’APS. Il a, en outre, estimé que la décision de la CJUE constitue «un nouvel atout et une arme diplomatique pour le peuple sahraoui dans son combat pacifique qu'il mène, mais représente aussi un soutien encourageant à la question du sahraouie, malgré les différentes tentatives d'influencer les décisions de la juridiction européenne». Il a également lancé un appel aux militants et les mouvements de solidarité sahraouis et les politiciens à continuer d'exercer une pression sur les pays occidentaux qui soutiennent encore le Maroc dans la violation des droits du peuple sahraoui et le pillage de ses ressources naturelles, notamment la France. Le responsable sahraoui a regretté, par la même, les tentatives du Maroc d’influencer sur la décision de la justice européenne, mettant, dans le même contexte, les entreprises et les hommes d’Affaires européens contre les projets d'investissement qui concernent le Sahara occidental. «Les entreprises doivent se conformer à la décision de la Cour de justice européenne», a-t-il insisté.