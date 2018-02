Alimentation en eau potable : Plan dâ€™urgence pour les wilayas Ã  haute carence

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a annoncé, hier, la mise en place d’un plan d’urgence, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour sécuriser les wilayas qui ont enregistré des perturbations «sérieuses» dans l’alimentation en eau potable (AEP) durant l’été 2017. À cet effet, poursuit-il, une enveloppe financière de 25 milliards de dinars a été dégagée par le secteur, pour la mise en place de ce plan d’urgence établi par les deux ministères. Il sera soumis en Conseil des ministres prochainement, «pour être validé, mais aussi pour bénéficier des moyens pour son application», a indiqué M. Necib. C’était lors d’un point de presse, tenu en marge de la rencontre intersectorielle sur la distribution de l’eau potable et l’énergie électrique, en prévision de la saison estivale 2018, au siège du ministère des Ressources en eau.

Le plan sera réalisé par des entreprise publiques algériennes. Le ministre a expliqué que son département a recensé quelque 24 wilayas qui ont connu des perturbations sérieuses durant l’été dernier. Des programmes de renforcement des capacités ont été arrêtés avec les autorités locales, selon M. Necib, afin qu’elles puissent passer l’été et le mois de Ramadhan prochains dans de meilleures conditions.

Le programme de ce plan d’action sera établi par des étapes : la première concerne les APC dont l’alimentation en eau potable se fait 1 jour/1. Cela leur permettra d’avoir une alimentation quotidienne en eau pour 630 APC parmi les 570 concernées avant le mois béni de Ramadhan.

La seconde étape concerne la deuxième catégorie d’APC qui bénéficieront de ce programme après la saison estivale, tandis que la troisième catégorie en bénéficiera d’une alimentation journalière au premier trimestre 2019. «C’est une opportunité pour faire une réelle évaluation de la situation qui permettra de prendre, par la suite, les mesures nécessaires, pour l’application de ce programme qui vise la satisfaction du citoyen en lui attribuant une alimentation journalière en eau potable», a expliqué M. Necib. Le plan intervient suite aux orientations du Président de la République.



« L’Algérie a réalisé une véritable percée »



Le ministre a indiqué qu’une enveloppe de 280 milliards de dinars est allouée pour l’exercice 2018, en affirmant que «l’Algérie avait réalisé une importante percée en matière de mobilisation des ressources en eau». Le pays s’attelle, actuellement, poursuit- il, «à relever les différents défis liés à la couverture des zones enclavées, l’amélioration du service et des indices de gestion, et le renforcement et le maintien des infrastructures réalisées». Évoquant les résultats de la mise en œuvre de son programme, il cite le nombre de barrages qui est passé de 41, en 1999, à 80, avec une capacité de 8,2 milliards de m3. Le ministre a fait état de la réception de cinq nouveaux barrages à l’horizon 2020, pour atteindre une capacité de quelque 9 milliards de m3.

Il rappelle la réalisation de 11 stations de dessalement qui couvrent 17% de la production en eau potable, devant s’élever à 25%, avec le lancement de deux stations à El-Tarf et à Alger à 300.000 m3/j chacune. 98% de la population est raccordée au réseau d’eau potable (100% en milieux citadin), avec une part journalière de 180 litres et une distribution journalière au profit de 73% de la population, soit 29 millions d’habitant, dont 38%, soit 11 millions ont une alimentation de 24h/h. Près de 10,5 milliards m3 sont mobilisées annuellement, dont 31% provenant des barrages. Ces dix dernières années, le taux de remplissage des barrages atteignait une moyenne de 70%, et les 500 millions m3 stockés à ce jour est un record depuis trois ou quatre années.

ADE : plus de 14 milliards DA de créances



Pour ce qui est des créances de l’Algérienne des eaux auprès des entreprises et organismes publics, le ministre a indiqué, qu’elles dépassent 14 milliards de dinars, précisant, que le dossier est d’une importance cruciale. 7,8 milliards de dinars sont dues par les communes.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Bedoui, a indiqué que «les collectivités locales ont été instruites à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour le paiement des redevances avant le Ramadhan».



29 projets d’épuration des eaux usées



Le ministre a aussi annoncé que son département accompagnera, par le biais du Fonds national de solidarité des collectivités locales, la réalisation des 29 projets d’épuration des eaux usées. Il a exhorté les walis à mieux gérer les affaires de la commune dans tous les secteurs, dont celui des ressources en eau. «Les walis possèdent toutes les prérogatives pour mettre fin au piquage illicite d’eau provoquant 40% de perte», dit-il. «On doit apprendre à mieux gérer pour répondre aux attentes des citoyens. Il est inadmissible que les habitants des localités enregistrant des carences en termes d’alimentation en eau ne soient pas desservis, alors que les ressources hydriques et les moyens existent».

Il a, entre autres, indiqué qu’un programme des énergies renouvelables est en phase de programmation, pour mieux gérer les factures de consommation des entreprises et des administrations, et il sera appliqué pour l’irrigation des superficies agricoles.

En ce qui concerne la saison estivale, 3 comités seront créés pour sa préparation, le suivit de l’alimentation en énergie électrique et en eau potable, ainsi que pour la redynamisation des activités sportives et culturelles.

Kafia Ait Allouache