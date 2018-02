PÃ©nurie de lait : La FÃ©dÃ©ration de lâ€™agroalimentaire accuse La Â« mauvaise distribution Â»

Les raisons de la tension actuelle sur le sachet de lait de 25 DA sont en grande partie dues à une «mauvaise régulation» et aux «détournements» de lait crue, affirme, catégorique, le président de la Fédération algérienne de l’agroalimentaire (FFA), M. Abdelwahab Ziani.

S’exprimant, hier à l’émission «Invité de la rédaction», de la Chaîne III, il considère aussi que le problème est dû également à la mauvaise distribution. «L’État a diminué les quotas de poudre de lait des laiteries principales au profit des petites laiteries, mais c’est très mal desservi, et nous n’arrivons pas à assurer un contrôle rigoureux», fait-il remarquer. Il appuie que l’État n’a pas cessé d’importer la poudre de lait ; toutefois le problème réside, selon lui, dans «la malversation qui touche le lait détournés vers d’autres industries». Une constant qui profite à certains, mais qui représente un sérieux désagrément pour la majorité de la population, fait-il observer. S’abstenant de fustiger une quelconque partie parmi les entreprises, il illustre cependant son propos en citant l’exemple d’une boule de glace (faite essentiellement à base de lait et de sucre) qui coûte 250 DA, «alors qu’on est en train de nous battre pour un sachet de lait de 25 DA», a-t-il dit. Il déplore par ailleurs le fait qu’il existe «trop de laiteries qui naissent comme des champignons en Algérie». Selon lui, leur nombre est passé de 120, à plus 220 laiteries. «La filière est saturée ! Il faut arrêter de créer des entreprises dans ce créneau», a-t-il conseillé. Pour remédier à ce problème, l’intervenant plaide pour l’accroissement de la production locale en lait crue. Faisant remarquer que la collecte permet aujourd’hui d’avoir l’équivalent de 900 millions de litres de lait de vache, il appelle à une subvention ciblée. «Une subvention directe ciblée, c’est mieux qu’une subvention générale ; il faut que les subventions de l’état aillent directement aux gens qui produisent», a-t-il préconisé. Dans le même ordre d’idées, M. Ziani informe qu’une croissance de la production a été enregistrée en 2017, avec un taux de 32%, contre 12% en 2007, grâce, dit-il, à la politique de subvention des producteurs par les pouvoirs publics. «La production de lait cru de vache sera, encore, meilleure à l’avenir, et ce grâce aux nombreux investisseurs nationaux et étrangers qui se sont lancés dans l’élevage et la collecte de lait cru de vache, notamment les mégaprojets américains installés dans la région du sud- ouest du pays», a-t-il dit. Il rappelle que ces fermes disposent pour chacune d’elle d’une capacité de production oscillant entre 1.000 et 2.000 tonnes de lait par an, voir jusqu’à 5.000 tonnes annuellement. Commentant la hausse de la facture alimentaire de 2017, l’invité de la radio a souligné par ailleurs que «cette hausse n’est pas due uniquement à la consommation interne. Il faut dire que les prix des produits alimentaires ont connu une hausse sur les marchés boursiers mondiaux», a-t-il estimé. «Si l’on compare les deux périodes, on remarque que les quantités importées, cette année, sont inférieures à celles de l’année dernière. C’est donc les prix qui sont remontés.» Il croit savoir que le meilleur moyen de réduire la facture alimentaire, c’est d’augmenter la production. M. Ziani propose de canaliser cette subvention au profit des gens qui ont un salaire de moins de 30.000 DA, en leur offrant un panier directement pour qu’ils puissent acheter le lait en sachet à 25 DA et le pain. «Aujourd’hui, les matières premières pour produire le lait ou le pain sont détournées à d’autres fins, les subventions doivent êtres mieux surveillées, mieux dirigées et doivent arriver à bon port», a-t-il soutenu. Selon les données du Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) des Douanes, la facture d’importation des produits laitiers, céréales, sucre et sucreries a connu une hausse de 12%, en janvier 2018, atteignant 838 millions de dollars, contre 747 millions de dollars, durant la même période de 2017. La même tendance haussière a été observée, en 2017, pour la poudre de lait, dont les importations ont carrément doublé, passant de 600 millions de dollars, à 1,3 milliard de dollars.

Sarah A. Benali Cherif