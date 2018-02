Communication : PrÃ¨s de 4.500 cartes de journaliste professionnel dÃ©livrÃ©es

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a indiqué, hier à Alger, que près de 4.500 cartes de journaliste professionnel avaient été délivrées, dans le cadre de l’organisation de la profession, à l’occasion de l’élection du Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.

Dans son intervention devant la commission de la culture, de la communication et du tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Kaouane a précisé que depuis l’installation de la commission provisoire chargée de la délivrance de la carte de journaliste professionnel (2014), 4.479 cartes ont été délivrées, soulignant qu’«il s’agit d’un acquis majeur pour le journaliste professionnel».

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la consolidation du principe d’indépendance qui est «tributaire de la réunion des conditions à même de permettre au journaliste d’accomplir sa mission pleinement», a-t-il soutenu, précisant que cela passait par l’encadrement de la profession et la création du Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Évoquant les nouveautés introduites par la loi organique relative à l’information, dont l’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) et l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), M. Kaouane a réaffirmé «l’attachement des hautes autorités de l’État au principe d’indépendance de la presse écrite et audiovisuelle».

La nomination par le Président de la République des membres de l’ARAV en 2016 «confirme sa détermination à aller de l’avant dans la consécration et le renforcement de la liberté d’expression en tant que fondement et principe constitutionnels», a soutenu le ministre. Concernant l’Autorité de régulation de la presse écrite, M. Kaouane a rappelé qu’elle apportera un plus au paysage médiatique, dès la finalisation des aspects réglementaires qui lui permettront de mener à bien sa mission. Le ministre a indiqué que l’arsenal législatif et réglementaire du secteur de la Communication demeurait un chantier ouvert, précisant que son département s’attelait à l’élaboration d’une série de projets de loi et de décrets liés à la publicité, aux sondages d’opinion et à l’organisation de l’activité de conseil en communication, outre les projets de textes d’application de la loi organique relative à l’information, notamment ceux afférents à la communication électronique et institutionnel.

M. Kaouane a, par ailleurs, salué la décision du Premier ministre relative à la relance du Fonds de soutien à la presse qui «contribuera sans nul doute au rayonnement de la presse en Algérie», a-t-il dit. Estimant que la nécessaire adaptation à l’évolution du monde de la communication était un défi à relever, le ministre s’est dit convaincu de la capacité de son secteur à réussir ce défi, grâce à ses compétences et moyens technologiques, concrétisées à la faveur d’une politique de modernisation et de renouvellement constante des moyens de communication, adoptée depuis plus d’une décennie. M. Kaouane a rappelé, dans ce sens, que la politique de son département «s’inspirait du programme du Président de la République», qui a placé le secteur de la Communication, depuis 1999, au centre de ses préoccupations et en a fait un axe important et essentiel dans sa vision d’une Algérie où règnent paix, sécurité, stabilité, développement et essor.

L’Algérie a accompli, depuis 1999, «de grands progrès en matière de promotion et de consolidation de la liberté d’expression, partant de l’engagement du Président de la République d’aplanir les obstacles entravant la pratique journalistique, d’encourager le pluralisme médiatique et de consacrer le droit du citoyen à l’information, jusqu’à la constitutionnalisation de ces principes et leur concrétisation en une batterie de textes législatifs et réglementaires organisant la scène médiatique en Algérie, à leur tête la loi organique relative à l’information», a ajouté M. Kaouane.

Les éléments consacrés par la loi organique relative à l’information, notamment le droit du citoyen à l’information, l’encadrement de la profession de journaliste, l’organisation de l’action médiatique, l’ouverture du champ audiovisuel à l’investissement privé algérien, le développement et la modernisation des moyens d’information, ont constitué, en effet, les principaux axes du Plan d’action du gouvernement, poursuit le ministre. Abordant la consécration du droit d’accès du citoyen à l’information, M. Kaouane a indiqué que cet élément a été concrétisé, à travers la création de plusieurs journaux privés ayant bénéficié du soutien direct et indirect de l’État, qui a, a-t-il dit, «accompagné ces nouveaux titres dans leur parcours, au point où certains d’entre eux rivalisent aujourd’hui avec les plus grands titres au niveau régional».

Le nombre de journaux est passé de près de 50 titres, dans les années 1990, à 300 titres, en 2018, a-t-il fait savoir.

En dépit de la disparition de certains journaux durant les deux dernières années, pour des raisons financières, la scène médiatique a vu l’apparition de plus de 100 sites électroniques d’informations, a conclu le ministre.



L’arrêté ministériel relatif à la candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle retiré



Le ministre a aussi indiqué que son département avait décidé de retirer l’arrêté ministériel du 03 juillet 2017 relatif à la candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique, dans le but de «revoir certaines de ses dispositions qui ne sont pas parvenues, a-t-il dit, à maturité». L’ouverture du champ audiovisuel à l’investissement privé algérien est devenue, aujourd’hui, «une réalité palpable», a affirmé le ministre, relevant que le Président de la République a été le premier à concevoir un champ audiovisuel «diversifié et riche reflétant la richesse des composantes de notre glorieuse Nation».

Dans ce contexte, plusieurs textes législatifs et réglementaires encadrant l’activité audiovisuelle ont été promulgués, dont la loi relative à cette activité, qui a été suivi par la promulgation de trois décrets exécutifs relatifs aux conditions et modalités de mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique, les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l’autorisation et les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, a ajouté M. Kaouane.

Le ministre a mis l’accent, à ce propos, sur le rôle des entreprises publiques du secteur de la Communication dans la prise en charge et l’amélioration du service public, notamment «dans le cadre de la concurrence féroce que connaît le secteur de l’audiovisuel, depuis son ouverture à l’investissement privé algérien».

Ces entreprises ont bénéficié d’une augmentation «importante» des subventions accordées par l’État, ce qui leur a permis «de moderniser leurs méthodes de gestion, à travers, notamment, la formation de leurs personnels», poursuit M. Kaouane. La période d’aisance qu’a connue l’Algérie durant près de 15 ans a permis au ministère de la Communication de procéder à une modernisation «quasi totale» des médias, en dotant ses institutions des dernières technologies numérique liées à la diffusion radio-télévisuelle et à la production audiovisuelle outre l’amélioration de la couverture des régions frontalières, notamment au Sud, ainsi que le lancement d’une opération d’envergure internationale en 2015, à savoir la réalisation de deux centres de diffusion radio en ondes courtes, «en réponse à une demande urgente pour la couverture de notre périmètre vers la région Sahel», a-t-il dit. La publicité publique dans les journaux nationaux a reculé de 60%, en raison de la crise économique qui secoue le pays, a fait savoir le ministre, en réponse aux questions des membres de la commission, indiquant que l’État ne peut plus soutenir la presse écrite au même rythme.

«Tous les journaux vivent, grâce au soutien de l’État, sans lequel ils disparaissent tous», a-t-il souligné, ajoutant que c’est l’État qui a créé et soutenu, au début des années 1990, tous les premiers journaux privés, mais après l’augmentation du nombre de journaux, «le soutien de l’État à la presse écrite ne peut se poursuivre avec le même rythme».

M. Kaouane a appelé tous les journaux à trouver des moyens plus efficaces, pour définir leur modèle d’investissement, rappelant que l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) a accompli son rôle «dans un cadre légal».

Concernant une question sur le rôle de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), à la lumière des dépassements enregistrés à travers les chaînes de télévision privées, le premier responsable du secteur a affirmé qu’«il s’agit d’une instance indépendante, et le ministère n’est pas habilité à intervenir dans son travail». Questionné en aparté sur le fameux projet de loi sur la publicité, qui revient souvent dans les propos des journalistes, Kaouane a tenu à préciser que «toute la priorité dans les actions que nous menons va au processus d’installation de l’ARPE, à la question de l’accès à l’information et au soutien que nous pouvons apporter à la presse et aux journalistes». «J’ai souvent été interrogé sur cela, et j’ai toujours dit qu’il n’a jamais été question, au sein de notre gouvernement, d’un quelconque projet sur la publicité», a-t-il conclu. (APS)