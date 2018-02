AlgÃ©rie - Tunisie : Des relations bilatÃ©rales Â«exceptionnellesÂ»

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a passé en revue, hier à Alger, avec l'ambassadeur de Tunisie à Alger, Ennasser Essayd, les relations «exceptionnelles» qui lient les deux pays et les voies à même de hisser la coopération bilatérale dans divers domaines, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

Qualifiant les relations bilatérales «d'historiques, stratégiques et profondes», M. Bouhadja a rappelé les évènements de Sakiet Sidi Youcef où les sangs algérien et tunisien se sont mêlés, indique-t-on de même source. Le président de l'APN a mis l'accent sur l'impératif de «dynamiser la diplomatie parlementaire pour renforcer la coopération bilatérale et la hisser dans tous les domaines, d'autant que l'Algérie se dirige vers la diversification de ses ressources économiques». Evoquant la situation dans la région, le président de l'APN a réitéré la position constante de l'Algérie qui prône la non-ingérence dans les affaires internes des Etats, insistant sur «le dialogue et la réconciliation pour l'instauration de la stabilité dans la région». Il a, dans ce sens, annoncé l'installation prochaine du groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Tunisie», qui se veut «un nouveau jalon de la coopération bilatérale».

De son côté, l'ambassadeur tunisien «s'est félicité» des relations fraternelles qui lient les deux peuples et gouvernements, qualifiant celles-ci d'»exceptionnelles», de par l'histoire commune et leur position géographique, saluant «le soutien de l'Algérie à la Tunisie durant la période difficile qu'elle a traversée ces dernières années». Il a également appelé à «poursuivre et intensifier la coopération, au mieux des intérêts communs», insistant sur la nécessité de faciliter les échanges commerciaux et l'investissement dans les deux pays, «l'Algérie étant le principal partenaire de son pays dans la région». Le Parlement tunisien est prêt à installer le groupe parlementaire d'amitié «Tunisie - Algérie», a précisé M. Essayd qui a remis la liste de ses membres au président de l'APN, tout en lui réitérant l'invitation en vue d'effectuer une visite en Tunisie pour raffermir les relations parlementaires. (APS)