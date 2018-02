Approvisionnement de Sakiet Sidi Youcef en gaz naturel algÃ©rien : Lancement des travaux

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a été reçu, hier après-midi à Tunis, par le chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le secteur de l'Energie, indique un communiqué du ministère. S'exprimant en marge de la tenue du comité ministériel bilatéral Energie algéro-tunisien, les deux parties «ont évoqué les relations bilatérales algéro-tunisiennes qualifiées de relations d’exception ainsi que des voies et moyens de les renforcer davantage notamment dans le domaine énergétique et des hydrocarbures», souligne le communiqué. Co-présidant les travaux de ce comité, M. Guitouni avait approuvé avec son homologue tunisien, M. Khaled Kaddour, le lancement des travaux d’approvisionnement de la ville historique de Sakiet Sidi Youcef en gaz naturel à partir des réseaux algériens.

M. Guitouni a souligné «l’importance symbolique de cette décision qui vient en application des orientations et instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre des actions de commémoration des événements historiques de Sakiet Sidi Youcef durant lesquels des martyrs algériens et tunisiens sont tombés au champ d’honneur». Le projet de réalisation devrait se concrétiser avant la fin de l’année en cours. Les parties se sont également entendues sur la poursuite des discussions autour du renouvellement du contrat d’approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel au-delà de 2019, de l’alimentation de la Tunisie en gaz butane et de l’augmentation des volumes d’approvisionnement en GPL. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les contrats et projets liés à l’exploration et la production des hydrocarbures et sur la nécessité d’accélérer les travaux sur les blocs du portefeuille d’exploration de Numhyd, société algéro-tunisienne (Etap et Sonatrach) situés au sud des frontières algéro-tunisiennes. Concernant le volet électricité, les deux ministres ont décidé de poursuivre les efforts de développement des capacités d’interconnexion pour consolider le système électrique régional et faciliter les échanges commerciaux et de secours dans le cas d’incidents majeurs, selon le ministère. Les ministres ont, en outre, abordé la possibilité de mise en place d’un jumelage entre les agences algérienne et tunisienne d’efficacité énergétique (Aprue et Anme) et de renforcer le volet formation ainsi que les échanges d’expériences et de savoir-faire entre les deux pays. Le procès-verbal de cette réunion du comité bilatéral a été signé par les deux ministres, en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, M. Abdelkader Hadjar. La réunion a été une occasion pour les deux parties de faire le point sur les travaux réalisés suite à la dernière réunion du comité bilatéral tenu à Alger le 07 février 2017. Les relations qui lient les deux pays ont été qualifiées d’exceptionnelles par les deux ministres, notamment sous l’impulsion du Président Bouteflika et du Président tunisien Mohammed Béji Caïd Essebsi. (APS)