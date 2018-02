UniversitÃ© de Biskra : lâ€™esprit entrepreneurial chez lâ€™Ã©tudiant

Les participants à une rencontre d’information sur l’entrepreneuriat ouverte hier à l’université Mohamed-Khider de Biskra ont insisté sur l’importance de développer l’esprit entrepreneurial chez l’étudiant. «Le concept de l’entrepreneuriat ne doit pas être limité dans le simple fait de création de l’entreprise», a estimé Dr Hanène Djoudi, directrice de la Maison de l’entrepreneuriat à l’université de Biskra qui a appelé à l’élargissement de cette notion, en transformant l’idée en une opportunité et sa concrétisation par la suite en un projet. Les étudiants dans toutes les filières et spécialités universitaires doivent acquérir en plus des formations dispensées, «un esprit d’entrepreneuriat efficace», a ajouté la même responsable.

Les étudiants qui pensent au recrutement dans les établissements publics et privés doivent également penser à créer leur propre entreprise et contribuer ainsi au développement économique de leur société, a ajouté la même responsable. L’enseignement de l’entrepreneuriat est devenu aujourd’hui une nécessité pour retrouver la dynamisme économique et ouvrir davantage de perspectives pour les étudiants une fois sortis de l’université, a considéré, de son côté, Dr Soulaf Rehal de l’université de Biskra. L’ancrage de l’esprit de l’entrepreneuriat chez l’étudiant passe par l’enseignement et la formation, a encore ajouté la même intervenante, évoquant l’importance de l’optimisme, la réduction des risques, l’élargissement du champ de vision, le sens de créativité et d’organisation dans la réussite de toute entreprise. De son côté, Dr Mohamed Djelab, responsable du bureau de liaison entreprise-université auprès de l’université de Biskra a indiqué que l’étudiant doit être «convaincu par l’importance de se diriger vers la création de sa propre entreprise en tirant profit de tous les avantages offerts par l’Etat dans ce domaine». La promotion de la coopération entre l’université et l’entreprise passe par la consolidation de la relation entre ces deux partenaires dans le cadre des opportunités offertes, a encore souligné le même intervenant. Cette rencontre d’information a été organisée à l’initiative de la Maison de l’entrepreneuriat de l’université Mohamed-Khider de Biskra avec la participation de plusieurs établissements à l’instar de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), la pépinière des entreprises, la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et le centre de facilitation de la wilaya de Biskra. (APS)