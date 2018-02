Basket-ball, Eliminatoires de la Coupe du Monde 2019 (Afrique) : Angola, Nigeria et Tunisie toujours invaincus

Les sélections nationales d'Angola, du Nigeria et de la Tunisie restent invaincues à l'issue des matchs de février des éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde de basket-ball 2019, disputés vendredi, samedi et dimanche à Maputo (groupe D) et à Bamako (groupe B). En battant le Mali, hôte du Groupe B, sur le score de 82 à 59, le Nigeria a fait passer son bilan à 3-0 et rejoint par la Tunisie et l'Angola, les deux autres équipes africaines toujours invaincues dans cette campagne qualificative pour la Coupe du Monde FIBA 2019 en Chine. Sur les trois jours de compétition à Bamako, les anciens champions d'Afrique se sont facilement imposés contre l'Ouganda, le Rwanda et le Mali, avec une marge moyenne de victoire de 33 points. Inspiré par son capitaine Ike Diogu et Michael Efevberha, le Nigeria a bouclé cette première manche du Groupe B avec trois succès en autant de matches, tandis que l'Ouganda, le Mali et le Rwanda affichent tous le même bilan (1-2). Dans les matches du Groupe D, disputés à Maputo (Mozambique), le Sénégal a dominé le pays hôte (60-52), tandis que la République centrafricaine s'est défaite de la Côte d'Ivoire après une prolongation (63-62). Le Sénégal et le Mozambique (2-1) partagent la tête du groupe, alors que la Centrafrique et la Côte d'Ivoire (1-2) terminent cette première manche derrière à égalité. En novembre, la Tunisie (championne d'Afrique), avait remporté ses trois matchs contre le Cameroun, le Tchad et la Guinée pour prendre les commandes du Groupe A, et l'Angola en avait fait de même dans le Groupe C contre la République démocratique du Congo, l'Egypte et le Maroc. La troisième fenêtre qualificative des éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2019 aura lieu fin juin-début juillet. Au cours de celle-ci se joueront les secondes manches des Groupes A (en Tunisie), B

(à confirmer), C (Egypte) et D (Sénégal). L'enjeu final pour toutes les équipes est l'obtention d'une des cinq places pour aller représenter l'Afrique à la toute première Coupe du Monde FIBA à 32 équipes. Celle-ci se déroulera du 30 août au 15 septembre 2019 en Chine.