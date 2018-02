CAN-2019 (U20) (prÃ©paration match amical) : La Tunisie domine le Qatar 6-3

La sélection tunisienne des moins de 20 ans, prochain adversaire de l'Algérie en qualification de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 des U20 de football, a remporté ce lundi un large succès en amical aux dépens de la sélection qatarienne sur le score de 6 à 3. Les buts tunisiens ont été inscrits par Mohamed Ali Ben Romdhane (7 et 56 mn), Yousri Hamza (22 et 63 mn) et Moomen Rahmani (67 et 75 mn SP). L'équipe algérienne des moins de 20 accueillera son homologue tunisienne entre le 30, le 31 mars et le 1er avril, alors que la seconde manche est fixée entre le 20, le 21 et le 22 avril en Tunisie. En cas de qualification, la sélection algérienne sera opposée au Ghana, au 2e tour programmé au mois de mai prochain. En prévision de cette double confrontation, la sélection algérienne U-20 s'était imposée samedi face au Qatar (2-0) en match amical disputé à Tabarka, en Tunisie.