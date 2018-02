JournÃ©es dâ€™Ã©tude sur les pelouses des stades : pour la gÃ©nÃ©ralisation du gazon naturel

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, plaide pour la généralisation du gazon naturel dans les différents stades du pays, estimant qu’il s’agit de la seule véritable solution à mettre en œuvre, pour élever le niveau de la pratique footballistique en Algérie.

«Au niveau de notre département ministériel, nous prônons la généralisation du gazon naturel dans nos stades et l’abandon définitif de la pelouse synthétique. C’est la seule alternative qui permettra à notre football de progresser», a indiqué le ministre, hier, à l’occasion du coup d’envoi des deux journées d’étude consacrées à la thématique des pelouses de stades de football, organisées par son département au complexe Mohamed-Boudiaf. S’adressant aux DJS, aux directeurs des OPOW, aux directeurs des projets des grands stades et aux professionnels des pelouses, ingénieurs et techniciens des terrains, qui prennent parts aux deux journées d’études en question, le ministre dit : «La thématique de cette étude, dont la pertinence aujourd’hui est cruciale, à la veille de l’achèvement des travaux des futurs grands stades, notamment ceux d’Oran, de Tizi Ouzou et d’Alger (Baraki et Douéra), mais aussi pour la prise en charge, l’encadrement et le suivi de l’entretien et la maintenance des pelouses des stades existants.» Il poursuit son allocution en affirmant : «Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les départements concernés, et sous la conduite de Son Excellent, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ne ménage aucun effort, dans la promotion et le développement de la gestion des infrastructures, notamment celle des pelouses des stades de football.» Selon, M. Ould Ali, cette rencontre permet de réunir les compétences et les professionnels en la matière, reconnus pour leur expérience dans le domaine, autour de cette thématique, selon deux segments : le premier consacré au type de pelouse le mieux adapté à notre climat et à notre culture sportive, le second, à la prise en charge de la problématique d’entretien et de maintenance des pelouses existantes, mais aussi afin de se préparer à gérer au mieux en termes de qualité, celles des nouveaux stades.



Confiance en la compétence algérienne



À ce propos, il affiche son optimisme quant aux capacités de nos spécialistes en la matière, pour s’occuper de ce volet. Il s’agit de capitaliser l’expérience déjà acquise auprès des partenaires étrangers engagés à travers les nouveaux projets de stade, conjuguée à la compétence algérienne par la détermination et la volonté de réussir, pour offrir les solutions idoines à travers les démarches appropriées à suivre en rapport avec le choix et l’entretien des pelouses. Notre football et nos footballeurs ont besoin d’évoluer sur des terrains en gazon naturel digne de ce nom. C’est l’une des conditions sine qua non du développement du football algérien et de la hausse de son niveau, a rappelé le ministre. «C’est notre mission et celle des responsables et cadres réunis, à l’occasion de cette journée d’étude», dit-il.

Il a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des partenaires, directions des équipement public, DJS, directions des OPOW des wilayas concernées par leur mobilisation et implication pour la réussite des nouveaux projets. Il n’a pas manqué de remercier particulièrement les professionnels, les techniciens qui veillent à l’entretien des pelouses de nos stades, ainsi que les entreprises de réalisation et les maîtres d’œuvre auxquels ont été confiés des missions et rôles importants pour la réussite des travaux de réalisation et d’achèvement de ces nouvelles et importantes infrastructures sportives, construites selon les normes internationales reconnues en la matière. Il a encouragé les différents acteurs, qui prennent part aux deux jours d’étude en question, à persévérer dans la réflexion, leur indiquant qu’il avait entièrement confiance en leurs capacités à trouver les meilleures voies, démarches et stratégies à élaborer pour faire évoluer ce dossier qui fait l’objet de cette étude importante. «Il y va du devenir du football national», a-t-il souligné. Le ministre est sur tous les fronts et ne ménage aucun effort pour mener à bien sa mission, à présent qu’il veut apporter du sang neuf à son département, avec la volonté de réunir autour de lui les compétences requises qui feront avancer concrètement sur le terrain, le programme du Président de la République en matière de sport et celui lié à l’épanouissement de la jeunesse algérienne.

Mohamed-Amine Azzouz