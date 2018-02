Droits de lâ€™Homme : Lâ€™engagement de lâ€™AlgÃ©rie soulignÃ©

«Un guide scientifique et pratique sur les droits de l'homme en Algérie et les normes internationales en la matière est en cours d'élaboration par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Une fois finalisé, ce guide sera distribué aux corps de police et de gendarmerie», a annoncé, hier, la présidente du CNDH, Mme Fafa Benzerrouki Sidi Lakhdar.

S’exprimant, à l’occasion d’un atelier de formation organisé au profit des éléments de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, elle a précisé qu’il s’agit d’un document devant servir d’outil de travail, voire de référence, pour les officiers relevant de ces deux institutions de sécurité, pour disposer d’une maîtrise des Traités et Conventions internationaux ratifiés par l’Algérie. Le guide en question «peut servir également aux étudiants des différentes organisations de la société civile», appuie-t- elle. Ceci d’autant, ajoute la présidente de la CNDH, que l’Algérie a «fait de grands pas dans le domaine des droits de l’homme, dont beaucoup parmi les principes y afférents sont érigés au rang de dispositions constitutionnelles». Au sujet de l’atelier de formation qu’a abrité hier le Centre international des conférences (CIC) d’Alger, Mme Benzerrouki a indiqué que le CNDH qu’elle préside œuvre en coopération avec l'Organisation internationale de réforme pénale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à «préserver les acquis de la police et de la gendarmerie, pour améliorer leur performance et leur progrès».

Pour sa part, le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major M. Abdelghani Hamel faisant partie du prestigieux panel d’invités a mis l’accent sur l'importance de cet atelier de formation, qui constitue «une plate-forme pour promouvoir le respect des droits de l'homme», en mettant à profit «tous les moyens nécessaires qui permettent la mise en œuvre des différents programmes et le respect des traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme». M. Hamel a rappelé, à l’occasion, les acquis réalisés par l’Algérie en la matière, précisant que la DGSN œuvre à «élargir les passerelles de coopération avec différents secteurs pour préserver et consolider ces acquis». D’autre part, et s’exprimant au sujet du dernier rapport d'Amnesty International (AI) sur la situation des droits de l'homme en Algérie, Mme Fafa Benzerrouki a indiqué que «le Conseil national des droits de l'homme se réunira prochainement pour répondre à ce rapport». Il convient de rappeler, à ce propos, que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Benali-Cherif, avait indiqué que le contenu du rapport en question «manque d'objectivité et comporte plusieurs contre-vérités et allégations». M. Benali Cherif a estimé, à cet égard, que «les allégations se rapportant à l’exercice des droits de liberté d’expression et de réunion, de la liberté d’association, de religion et de conviction ou encore des droits des réfugiés, des migrants et des travailleurs s’inscrivent en droite ligne des errements auxquels nous a malheureusement habitués AI, errements qui disqualifient irrémédiablement ce rapport, dont le manque de cohérence —résultat de l’amateurisme, tout autant que des préoccupations médiatiques immédiates d’AI— «est foncièrement évident». Pour le porte-parole du MAE, «le gouvernement algérien coopère de bonne foi avec l’ensemble des mécanismes des droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations conventionnelles universelles et régionales. Il demeure déterminé, s’agissant de la promotion des droits de l’homme, à combattre tout stéréotype et toute idée reçue qui, tout naturellement, faussent la perception des réalités, celles notamment de pays, comme l’Algérie, dont l’aspiration à la justice, à la dignité, à la démocratie et à la stabilité constitue le principal moteur de l’action des autorités politiques».

Salima Ettouahria