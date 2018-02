RÃ©intÃ©gration des enseignants : Les mesures appropriÃ©es dans les plus brefs dÃ©lais

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a assuré hier, que toutes les mesures appropriées seront prises «dans les plus brefs délais» pour la réintégration des enseignants licenciés, réaffirmant que les portes «sont ouvertes» pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation. «Sensible à la situation des enseignants et en droite ligne des orientations du président de la République sur le renforcement du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux, le ministère de l'Education nationale confirme, encore une fois, que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation, et que toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus brefs délais», a affirmé Mme Benghabrit sur sa page Facebook. Dans une déclaration à la presse, lundi dernier, en marge de sa visite à l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (Onefd), la ministre avait affirmé que les enseignants licenciés pouvaient déposer un recours auprès des directions de l'éducation pour leur réintégration, et ce dans le cadre d'une commission paritaire.

Sit-in des lycéens à Oran



De dizaines de lycéens ont organisé, hier à Oran, un sit-in devant le siège de la direction de wilaya de l'éducation pour soutenir les enseignants licenciés et revendiquer l'annulation des décisions de radiation les concernant, a-t-on constaté. Plusieurs lycéens, interrogés par l'APS, ont revendiqué le retour des enseignants radiés et le non recours aux suppléants qui manquent d'expérience pour assurer les cours aux classes d'examen du baccalauréat. Ils ont également rejeté le principe d'étudier durant les vacances scolaires de printemps mais de bénéficier des cours de soutien et de révision ainsi que de fixer le seuil des cours.

De son coté, le directeur de l'éducation, Slimani Arezki, a annoncé que 298 enseignants ont été radiés, notant que les concernés ont le droit d'introduire un recours auprès de la direction de l'éducation dans un délai de 60 jours. Le responsable a indiqué que ses services ont entamé l'opération de remplacement des enseignants radiés par des suppléants, signalant également le déplacement des inspecteurs, des parents d'élèves et services de l'éducation aux différents établissements scolaires pour sensibiliser les élèves de la prise en charge de leurs préoccupations.

M. Slimani a assuré aux élèves que durant la première semaine des vacances de printemps, seuls les cours de soutien et les révisions «non obligatoires» seront assurés sous forme de groupes. Il a ajouté que les établissements scolaires resteront ouverts les samedi et mardi soir pour des cours de soutien. (APS)