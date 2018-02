Salon de lâ€™Ã©tudiant : Caravane du 14 au 21 mars

Pour sa 6e édition, le Salon de l’Etudiant Algérien se déploie sous forme de caravane à l’occasion de sa session de printemps qui aura lieu du 14 au 21 mars, ont indiqué les organisateurs. Celle-ci sillonnera les quatre coins du pays, à commencer par Oran, à l’hôtel Four Points, puis les 16 et 17 mars au palais de la culture Moufdi-Zakaria d’Alger, le 19 mars au Festival City à Batna et enfin le 21 mars à la maison de jeunes de Ghardaïa. Organisé par l’agence de communication spécialisée dans la ressource humaine et la formation, «The Graduate», ce rendez-vous qualifié «d’exceptionnel» se veut un espace à la fois «convivial» et «professionnel» permettant la rencontre d’un très «large» éventail d’acteurs de la formation, et un public d’apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu’ils soient à la recherche de formations, ou simplement pour des besoins de conseils et d’orientation. De par la diversité et le nombre d’organismes exposants, algériens et étrangers, publics et privés, à côté de représentants d’ambassades (Russie, France...), le Salon de l’Etudiant Algérien propose en effet une «multitudes» de formules «adaptées» à des besoins «pointus» et constitue surtout une occasion de découvertes, parfois «décisives» pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin emprunter. «C’est également un espace privilégié pour un large choix de séjours linguistiques dans des pays tels que le Royaume-Uni, le Canada ou les Etats-Unis», précisent les organisateurs.

Au Salon de l’Etudiant Algérien, plusieurs écoles, instituts et centres de formation nationaux seront présents, dont on peut citer le partenaire officiel de la manifestation, en l’occurrence MDI-Algiers Business School, qui est le premier établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie, l’ESAA (Ecole supérieure algérienne des affaires), TDC (Talent Development Company) qui propose des formations et de l’accompagnement dans les métiers du digital, le CESI Algérie, Net Be Open, INSIM Alger et le Centre International de Presse à travers son Centre de Formation dans les Métiers de l'Audiovisuel (CFMA). Au pavillon étranger notons la présence de pays tels que la France, la République de Chypre, la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Canada, la Roumanie, la Suisse... Certains exposants proposeront des bourses d’études gratuites, ce qui ne manquera pas, sans doute, de capter l’attention de nos étudiants. De Suisse, on notera la participation de l’école hôtelière Glion & Les Roches qui est l’un des établissements les plus cotés au monde. De France, Brest Business School, ISEN Toulon, ISTEC Paris, EIL Côte d’Opale ainsi que Campus France Algérie ont confirmé leur présence à ce Salon. Idem pour l’Université Centrale de Tunis et le Groupement d’Universités d’Etat Russes «RACUS» qui regroupe 21 universités russes tandis que du Canada, on relèvera la participation de l’Institut Teccart et Grasset. Il y aura aussi Education First (EF) qui propose des programmes d’études universitaires à l’étranger, des séjours linguistiques et des échanges culturels, ainsi que l’AIESEC (réseau mondial de jeunes pour le développement de leadership).

Le Salon prévoit tout un programme de conférences au profit des visiteurs animées par des professionnels du développement personnel, sur les études à l’étranger et la réussite professionnelle. On pense à ce sujet à l’atelier de Mme Ouns Daghbouche, spécialiste du coaching de vie, coaching Parental et le coaching scolaire, qui interviendra sur le thème «Prise de parole en public : comment réussir la présentation de son mémoire de fin d’études» et utilisera les techniques du théâtre. Pour ceux désirant poursuivre leurs études en Russie, ils trouveront toutes les réponses à leurs questions lors de la conférence qui sera donnée par Ahmed Lallouche, docteur chercheur, représentant du groupement RACUS, le DAAD et l’équipe Go Study Abroad. De son coté, l’ambassade de France à Alger interviendra sur le thème «Etudes en France» alors que pour «Education First», ces derniers expliqueront comment réussir ses études dans un pays anglophone. «Pour la première fois, le Salon prévoit un espace de coaching pour les parents d’élèves sur comment assurer efficacement la réussite de ses enfants dans leurs études et comment se préparer psychologiquement au départ de son enfant à l’étranger», soulignent les organisateurs.

