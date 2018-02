Salon SECURA-2018 : La cybersÃ©curitÃ©, nouveau dÃ©fi

La 1re édition du Salon international de la sûreté, de la sécurité, du feu et de la cybersécurité «SECURA-2018» a ouvert ses portes, hier au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Safex), à Alger.

Cette manifestation s’étend sur une superficie globale de 3000 m2, louée par 60 exposants activant dans différents secteurs en liaison avec les domaines de la sécurité, la sûreté et le feu. Organisé en Algérie avec une ambition régionale en Afrique du Nord, l'objectif de cet événement a été de réunir tous les acteurs et professionnels dans le domaine de la sécurité industrielle, commerciale, de la sûreté des personnes et des infrastructures, de la lutte anti-incendie et de la cybersécurité.

Plusieurs corps de sécurité prennent part à ce rendez-vous Un stand y est réservé à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), consacré à présenter les principaux équipements et à faire connaître les techniques utilisées pour préserver la sécurité des citoyens, des biens, des infrastructures et à maintenir l'ordre public, a indiqué le commissaire principal, chargé de la communication à la direction de la sécurité publique, Rabah Zouaoui. Les services de sécurité sont représentés par la direction de la sécurité publique et la direction des moyens techniques, et celles des polices judiciaire et des frontières, l'objectif étant de faire découvrir aux visiteurs les missions de chacune de ces directions, en sus du travail de coordination dans le maintien de l'ordre public et la protection des biens et des citoyens. Des explications sont également données sur les méthodes utilisées pour relever les défis sécuritaires, notamment en ce qui a trait à la lutte contre la cybercriminalité. Le ministère de la Défense nationale prend part à cette manifestation au niveau d'un pavillon dédié à l'entreprise de réalisation des systèmes de surveillance par vidéo. Créée en 2007, cette entreprise œuvre à la conception et au développement des systèmes de surveillance par vidéo. Par ailleurs les services des douanes algériennes qui participent à cette rencontre professionnelle donneront des orientations et des explications aux opérateurs économiques dans le domaine de l'importation des équipements sensibles en expliquant ce que prévoient les lois régissant cette activité, a indiqué l'inspecteur divisionnaire Khedimi Ahmed.

Organisé par la Sarl Medithral en collaboration avec Easyfairs Northral, SECURA2018, selon le directeur général de la SARL MEDITHERAL, Olivier-Hicham Allarad couvre quatre thématiques à savoir la Sécurité, la sécurité/protection, le feu, et la sécurité informatique. Des conférences internationales techniques seront animées trois jours durant par 18 experts en la matière venant d’Algérie, du Maroc et de France avec libre accès, sauf la partie cybersécurité qui se fera sur inscription au préalable.

Pour cette première édition SECURA dispose de soutien officiel du Forum des chefs d’entreprise (FCE). . Selon les organisateurs, avant de songer au lancement du salon « une étude de marché a été effectuée dont les résultats nous ont conduit à s’intéresser fortement à la réalisation de ce projet «, dira Olivier-Hicham. Et d’ajouter que « SECURA se positionne comme la plus grande plateforme de rencontre dans la région du Maghreb pour les professionnels actifs dans la sécurisation des infrastructures et la sûreté des personnes «. Il affirmera que SECURA accompagne ainsi la montée en puissance de l’économie algérienne et renforce la sûreté et la sécurité de tous les opérateurs et citoyens.

Par ailleurs, le géant mondial des pneumatiques l’italien «Pirelli» s’associe à l’événement en tant que partenaire de la Prévention Routière à travers un stand extérieur qui propose un contrôle gratuit de la pression et de l’usure des pneumatiques à tous les visiteurs du Salon. Une façon ludique et concrète de sensibiliser le public à l’importance du pneumatique pour la sécurité de nos routes.

Mohamed Mendaci