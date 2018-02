M. Ouyahia :Â  Â« Hisser les relations Ã©conomiques au rang dâ€™excellenceÂ Â»

«Le Gouvernement algérien veillera à accélérer la mise en oeuvre de tout ce qui a été convenu entre les deux pays en vue de hisser les relations économiques au rang d’excellence», a précisé M. Ouyahia dans une allocution à l’ouverture de la rencontre.

«Le Président Bouteflika accueille un ami et le dirigeant d’un grand pays frère avec lequel l’Algérie partage des relations historiques empreintes d’amitié et de coopération multiformes», a dit M. Ouyahia en s’adressant au président turc. Il a rappelé que le Traité d’amitié et de coopération qui lie l’Algérie et la Turquie depuis 2006 avait permis de jeter les bases de relations denses et multiformes allant de la concertation politique à des relations économiques fortes en passant par la coopération technique.