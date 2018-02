Forum dâ€™affaires algÃ©ro-turc : Importantes opportunitÃ©s

«Le niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie, actuellement de 3,5 milliards de dollars, doit passer à 5 milliards USD dans les plus brefs délais, puis à 10 milliards USD, pour atteindre plus tard des niveaux plus élevés». C’est ce qu’a déclaré hier Alger le président turc Recep Tayyip Erdogan, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coopération économique. Dans son allocution à l’ouverture des travaux du Forum des hommes d’affaires algériens et turcs, M. Erdogan a appelé les hommes d’affaires à «investir en force en Algérie» et développer leurs activités «dans ce pays frère», qu’il qualifie d’«île de stabilité politique et économique en Méditerranée et en Afrique». Par ces atouts, le marché algérien, ajoute M. Erdogan, offre «d’importantes et diverses opportunités d’investissement», citant les secteurs agricole, industriel, touristique, agroalimentaire et énergétique. Pour l’énergie, il a tenu à rappeler la signature d’un mémorandum d’entente et de coopération entre Sonatrach et deux entreprises turques dans le domaine de la pétrochimie et dont l’investissement est de l’ordre de 1 milliard de dollar. Au total, les deux parties ont signé sept accords qui, explique M. Erdogan, «vont ouvrir de nouvelles pistes permettant de diversifier davantage les échanges commerciaux». Pour parer à d’éventuelles contraintes qui peuvent freiner ces échanges, le président affirme qu’il évoquera avec les responsables algériens les pistes menant à des solutions techniques pour les différents projets. D’autre part, il a tenu à mettre en relief une série de chiffres annonciateurs de l’essor de la Turquie dans différents domaines. Il est question, explique M. Erdogan, d’un taux de croissance de 5,7%, dont les prévisions la porte à 7,5% en 2018. S’ajoutent, entre autres, l’extraordinaire saut des exportations turques passant de 37 à 158 milliards USD, entre 2002 et 2018, le nombre de touristes (entre 32 et 36 millions) qui se rendent en Turquie, des réserves de change à 120 milliards USD et l’effacement de la dette extérieure.



93 projets réalisés



De son côté, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué que le Traité d’amitié et de coopération signé en 2006 a permis de jeter les bases de relations denses et multiformes allant de la concertation politique à des relations économiques fortes en passant par la coopération technique. «Dans le domaine économique, la Turquie est le sixième client et le septième fournisseur commercial de l’Algérie avec un volume global d’échanges de quelque 4 milliards de dollars en 2017», a précisé le Premier ministre. «Les possibilité et opportunités ne manquent pas pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines», souligne M. Ouyahia. Et d’ajouter : «Les relations doivent atteindre l’excellence.» M. Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie et des Mines, a souligné que ce Forum des hommes d’affaires algériens et turcs s’érige en une étape importante à travers laquelle il sera procédé à l’évaluation des acquis et, ensemble, les deux pays feront un constat de ce qui reste à entreprendre. D’autant plus, explique-t-il, que «les conditions de réussite sont réunies». Les deux parties auront, ajoute-t-il, à intensifier les échanges pour porter la relation économique nécessitant un saut qualitatif, au niveau «exemplaire» des relations politiques. Le ministre rappelle que, depuis sa première édition en 2014, ce Forum a enregistré d’importantes réalisations et constitue une fierté pour les deux pays. Les nombreux projets turcs en Algérie, poursuit M. Yousfi, prouvent que le pays est devenu une importante destination pour les investisseurs.

Le président de la Caci, M. Benamor, relève de son côté, l’existence d’intérêts communs imposant aux deux pays d’aller de l’avant et d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération économique. Pour M. Laid Benamor, les secteurs d’investissement sont nombreux, mais certains, comme les huiles, nécessitent un meilleur accompagnement des entreprises pour porter à la hausse les quantités de production. À l’adresse des responsables turcs, il rappelle la série de mesures d’incitation et de facilitation engagées par l’Algérie, citant, à titre illustratif, celles incluses dans la loi de finances 2018. «Nous sommes prêts à faire de l’Algérie une locomotive économique», enchaîne le premier responsable de la Caci.

Quant à Abdelkrim Mansouri, Directeur général de l’Andi, il dira que le nombre de projets inscrit est de 138, dont 93 réalisés. Il souligne que près de 800 entreprises turques activent en Algérie et emploient plus de 28.000 personnes. En matière d’investissements enregistrés en 2017 auprès de l’Andi, la Turquie a occupé la première place des investissements mixtes hors hydrocarbures avec plus de 20 projets d’investissements d’un montant global de plus de 200 milliards de DA devant générer près de 6.000 emplois.

Fouad Irnatene

---------------//////////////////////

Signature de sept accords

Sept accords de partenariat et de coopération et mémorandums d’entente dans les secteurs des hydrocarbures, l’enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l’agriculture ont été signés entre L’Algérie et la Turquie, lundi dernier à Alger. La cérémonie s’est déroulée en présence du président M. Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, ainsi que plusieurs ministres. Le premier accord concerne un protocole de coopération pour le développement de la langue turque entre l’université de Sétif et l’Institut Yunes Emre. Il a été signé par le directeur de la coopération et des échanges inter-universitaires au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arezki Saidani, et le directeur général de l’Institut turc, Seref Ates. Le deuxième accord porte sur un programme de coopération dans le domaine du tourisme signé par le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Hassan Mermouri et son homologue Numan

Kurtilus.

La protection du patrimoine culturel commun a fait l’objet d’un troisième accord paraphé celui-ci par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et M. Kurtilus. Concernant l’agriculture, un protocole d’entente a été émargé par le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage, Ahmet Esref Fakibaba. Les deux parties ont également signé un mémorandum d’entente entre l’Institut diplomatique des relations internationales (IDRI) du ministère des Affaires étrangères et l’académie diplomatique turque du MAE. Ce dernier a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et son homologue, Mevlut çavusoglu. Concernant le secteur de l’énergie, deux accords ont été signés. Il s’agit de deux mémorandums d’entente et de coopération entre l’entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques, Ronesans et Bayegan.

M. A. Z.