Le PrÃ©sident Bouteflika sâ€™entretient avec son homologue turc : Ã©tablir un partenariat dâ€™exception

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’est entretenu, hier à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle en Algérie. L’entretien a eu lieu en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. M. Erdogan a entamé, lundi dernier, une visite officielle de trois jours en Algérie à l’invitation du Président Bouteflika. (APS)

Le président de l’APN reçu par M. Erdogan



Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a été reçu hier à Alger par le président Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et des membres de la Chambre basse du Parlement ont assisté à l’audience.

Après son arrivée à Alger lundi soir, le président Erdogan a coprésidé avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des entretiens entre les délégations algérienne et turque, qui ont été suivis de la signature de sept accords de partenariat et de coopération et mémorandums d’entente entre les deux pays.

Les entretiens entre les deux chefs d’Etat et les travaux entre les délégations des deux pays permettront à l’Algérie et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel.

(APS)

La première

Dame visite des établissements culturels et touristiques à Alger

La première Dame de la République de Turquie, Mme Emine Erdogan, a visité hier à Alger, des établissements culturels et touristiques reflétant le riche et typique patrimoine algérien.

Accompagnée de la ministre de la Poste, des télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, Mme Erdogan a entamé sa visite au centre des soins psychologiques de Bentalha à Baraki, avant de se rendre au Mausolée de Sidi Abderrahmane, puis au musée national du Bardo et au Jardin d’essai du Hamma.

Au centre des soins psychologiques de Bentalha relevant de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), Mme Erdogan a rendu visite aux enfants orphelins et autistes avec lesquels elle a échangé quelques mots, et et des explications sur le programme d’accompagnement psychologique et social lui ont été données.

Au niveau du mausolée de Sidi Abderrahmane Ethaalibi situé dans la basse Casbah, elle a eu également des précisions sur le parcours personnel et le legs de cette personnalité étroitement associée à la cité algéroise. En guise de souvenir de ce lieu chargé d’histoire, elle a été destinataire d’un précieux cadre en cuivre, ciselé par un des artisans de ce quartier.

Non loin de ce lieu, devant la mosquée Ketchoua, Mme Erdogan a pris des photos, grandement saluée par une grande foule de citoyens. Au musée national du Bardo, l’hôte de l’Algérie a arpenté les différents pavillons qui le composent tout en recevant des informations sur les objets et autres facettes de la vie quotidienne datant des périodes ayant caractérisé l’histoire lointaine du pays.

Elle s’est montrée particulièrement «impressionnée» par la diversité et la richesse de ce patrimoine civilisationnel et culturel.

Achevant sa visite, la première Dame de Turquie s’est rendue au Jardin d’essai du Hamma où elle a prit connaissance des innombrables espèces de plantes locales. (APS)