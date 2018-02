Lâ€™ambassadeur Hamoudi Beyoun : Â«PrÃªts Ã  toute Ã©ventualitÃ©Â»

«La question sahraouie : les origines, les développements et les défis», tel est le thème d’une conférence animée, hier matin, par l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au niveau de l’Ecole nationale supérieure des sciences politiques. Lors de cette rencontre marquée par la participation d’un nombre important d’étudiants, Son Excellence M. Bouchraya Hamoudi Beyoun a souligné que «les Sahraouis sont prêts à toutes les éventualités». Il explique en effet que «le cessez-le-feu n’aura pas de sens s’il n’y aura pas de référendum d’autodétermination». Il a également déclaré que «la balle est actuellement dans le camp des Nations Unies», avant d’émettre le souhait de voir l’organisation

«agir en vue d’organiser, dans les plus brefs délais, le référendum et de fixer le calendrier de ce processus».

L’ambassadeur, qui s’est longuement exprimé sur les défis que son pays est appelé à relever, a évoqué les développements actuels de la situation. Il a rendu un hommage appuyé à l’Algérie qui a de tout temps soutenu la cause sahraouie.

Quant au Pr Said Laâyachi, il a expliqué que la position de l’Algérie s’appuie sur le principe inspiré de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 qui reconnaît le droit des peuples à l’autodétermination ainsi que sur le droit international qui est clair à ce sujet. «La position de notre pays est juste et l’Algérie a toujours été contre le colonialisme», a-t-il notamment mis en exergue, précisant dans ce cadre que notre pays a soutenu pas moins de quinze mouvements de libération. Et d’ajouter : «Nous respectons le droit international comme de nombreux pays le font.» Il convient de signaler que la rencontre s’inscrit dans le cadre des festivités de célébration du 42e anniversaire de la RASD. En effet, la RASD célèbre son anniversaire en référence au 27 février 1976, après le départ du dernier soldat espagnol et le début de la lutte armée contre l’occupant marocain.

En dépit de conditions difficiles et de moyens limités, le peuple sahraoui a réussi à édifier ses institutions nationales afin d’assurer l’encadrement de son action. La République arabe sahraouie démocratique, et à travers les énormes efforts déployés des années durant, a enregistré des avancées politiques palpables et a pu s’imposer à l’échelle continentale et internationale. «A ce jour, la RASD est reconnue par 83 Etats», a mis en relief, dans ce sens, l’ambassadeur. La célébration du 42e anniversaire de la RASD intervient dans un contexte marqué par des «victoires sur différents plans», ce qui atteste, d’ailleurs, de la «détermination du peuple à poursuivre son combat jusqu’au recouvrement de l’indépendance.

Soraya Guemmouri