RASD : une rÃ©alitÃ© irrÃ©vocable

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé, hier au camp de Samara des réfugiés sahraouis, qu’il «appartenait au Maroc de se convaincre que son adhésion à l’Union africaine (UA), aux côtés de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), est en soi une reconnaissance de la réalité sahraouie».

Dans une allocution prononcée à l’occasion des festivités du 42e anniversaire de la proclamation de la RASD, le secrétaire général du Front Polisario a indiqué que le Maroc se devait de «bien tirer la leçon et de se rendre à l’évidence que son adhésion à l’Union africaine, aux côtés de la RASD, est en soi une reconnaissance de la réalité sahraouie indéniable».

«Le royaume du Maroc doit admettre que l’Afrique ne tolérera jamais une forme, quelle qu’elle soit, de colonialisme sur le continent», a souligné le président Ghali, ajoutant qu’ «il (le Maroc) ne doit pas s’attendre à ce que l’Afrique abandonne un jour les principes fondamentaux sur lesquels repose l’UA ou qu’elle se montre complaisante avec une quelconque partie cherchant à porter atteinte à son unité et à sa cohésion et à se jouer de ses règles et principes». M. Ghali a, en outre, invité le Maroc à «bien prendre conscience qu’il est tenu, au même titre que les autres membres de l’Union, de respecter son Statut constitutif, en se conformant aux règles et décisions de l’UA, y compris les résolutions de son 30e sommet tenu en janvier dernier». Et d’ajouter : «La RASD est prête à engager des négociations directes avec le royaume voisin du Maroc, pour un règlement de leur conflit, à travers l’application des décisions légitimes, africaines et internationales, à leur tête le respect des droits des peuples à l'autodétermination et à l’indépendance, et le respect des frontières héritées au lendemain de l’indépendance». Sur un autre registre, le président sahraoui a salué la position des peuples africains et de leurs Etats, qui ont renouvelé, à travers les résolutions de l’UA, leur «attachement total au parachèvement définitif du processus de décolonisation sur le continent, ainsi que leur soutien entier au droit du peuple sahraoui au recouvrement total de sa souveraineté sur l’intégralité de son territoire». Le SG du Front Polisario s’est félicité, par ailleurs, des acquis et victoires réalisés dans divers fora et à différents niveaux par l’Etat sahraoui, tout au long de 42 ans depuis sa fondation. «L’Etat sahraoui a réussi, en une courte période, à asseoir les fondements modernes de l’administration et de la gestion, et à surmonter les conditions de guerre, d’exil et de refuge, se forgeant une solide expérience dans l’Histoire humaine et dans l’édification institutionnelle», a noté Brahim Ghali.

«L’existence d’instances exécutive, judiciaire et législative, travaillant côte à côte, dans une totale harmonie et complémentarité, traduit non seulement la capacité de ce peuple à se mettre à diapason des évolutions, mais aussi sa conscience, sa maturité et son sens de responsabilité», a-t-il souligné. Pour M. Ghali, «la RASD est aujourd’hui une réalité nationale, continentale et internationale irréversible, qui occupe sa place, comme il se doit, en tant que membre fondateur de l’UA, dont elle contribue régulièrement à la mise en œuvre des stratégies et programmes, au service de la paix, de la stabilité, de la prospérité des peuples et Etats africains». (APS)

-------------//////////////////

Une réalité irrévocable

La célébration du 42e anniversaire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) intervient dans un contexte marqué par des victoires sur différents plans, attestant de la détermination du peuple sahraoui à poursuivre son combat pour affirmer la réalité incontestable de son Etat. Malgré les conditions d’exil et les moyens limités, le peuple sahraoui s’est employé, quatre décennies durant, à édifier ses institutions nationales: militaire, politique, sociale et diplomatique, afin d’assurer l’encadrement de son action militante. Le wali de la wilaya d'Aousserd (Camps des réfugiés sahraouis), Mme Meriem Salek Hamada, a assuré dans une déclaration à l’APS que l’objectif de la RASD n’est plus existentiel, mais que l’Etat est déjà une réalité incontestable qui se traduit dans l’édification de ses institutions. La responsable a également précisé que l’obstacle auquel se heurte la RASD est celui de la délimitation des frontières avec le Maroc, l'un des éléments de base pour recouvrer son indépendance. Elle a, à ce propos, indiqué que sur le front militaire, la RASD a réussi à construire une armée forte, qui a pu vaincre les forces militaires de l’occupation marocaine durant les 16 années de lutte armée. Sur le plan diplomatique, la RASD a, à travers les efforts consentis, enregistré des avancées et a pu s’imposer à l’échelle continentale et internationale.

La visite de l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, à Bir Lahlou aux camps des réfugiés sahraouis en mars 2016, coïncidant avec l’anniversaire de l’installation du premier gouvernement sahraoui, témoigne du niveau de reconnaissance internationale de la République sahraouie. L’Etat sahraoui a achevé la construction de ses institutions avec fermeté et avec des compétences purement sahraouies en préparation de l’après-indépendance, a-t-elle soutenu. La journée du 27 février est célébrée chaque année en référence au 27 février 1976, où le jalon constitutif de l’Etat sahraoui a été posé, après le départ du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui et le début de la lutte armée contre l’occupant marocain, qui s'est soldée par la signature d'un accord de cessez-le-feu sur la base d’un plan de règlement pacifique afro-onusien. Dès la proclamation de la RASD, le premier gouvernement sahraoui sera installé le 5 mars 1976 à Bir Lahlou, en dépit du manque de moyens et de l’exode de milliers de personnes ayant fui l’invasion marocaine de leurs terres.

Dans les Camps des réfugiés et les territoires libérés, le peuple sahraoui renouvelait jour après jour son attachement à ses institutions devenues aujourd’hui source de fierté.