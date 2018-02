LFP : Installation de la commission de discipline

La nouvelle commission de discipline chargée de traiter les dossiers disciplinaires des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que les tours nationaux de la coupe d’Algérie, a été installée par le secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Saad, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). La présidence de cette structure a été confiée à Kamel Mesbah, avocat. La commission est composée de Soualah Ahmed, de la Ligue inter-régions (LIRF), de Bounazo Rabah de la Ligue de football de la wilaya d’Alger et de Belmadanu Kahina, juriste à la LFP, précise la même source. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence d'Ali Malek et d'Amar Bahloul, membres du directoire de la Ligue de football professionnel. Hamid Haddadj avait annoncé mardi dernier sa décision de se retirer de cette structure juridictionnelle pour des "raisons personnelles" et dans "l'intérêt du football national".