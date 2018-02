Dans la lucarne : Mettre le holÃ  !

Les sportifs algériens commencent à s’inquiéter et assez sérieusement suite à ce qui se déroule ces derniers jours dans nos différents championnats aussi bien en Ligue1 qu’en Ligue2. Les débordements et autres menaces émanant de supporters zélés se multiplient de journée en journée. Les équipes qui sont directement menacées de relégation ne trouvent pas mieux que d’utiliser les moyens les plus interdits pour se faire voir dans nos stades qui demeurent un «grand défouloir» aux maux sociaux et autres actes délictueux. C’est un peu le lieu où les supporters exultent et donnent libre cours à leur «vague à l’âme». Toutefois, ce n’est pas une raison pour s’en prendre aux acteurs du football. C'est-à-dire qu’il ne faut pas toucher aux arbitres, ni aux joueurs, ni à leurs dirigeants, ni tout simplement aux supporters. Un match de football, quel que soit le palier où l’on se trouve, doit se dérouler dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que les supporters qui se déplacent dans un stade pour assister de visu à une empoignade donnée, même s’il ne s’agit pas d’un derby, ne doivent prendre en compte que le beau football et aussi soutenir leur équipe-fanion de la meilleure des manières et ce sans s’adonner aux provocations et autres comportements déplacés que tout le monde réprouve. C’est un peu l’idéal ! Car, malheureusement pour notre football, ce qui se passe actuellement pendant et après nos matches n’est pas fait pour ramener la sérénité et la quiétude dans nos compétitions sportives. Il faut dire que tout le monde (l’ensemble des acteurs) se trouve obnubiler par l’accession ou la relégation. Ce qui complique à vue d’œil, les choses, du fait qu’il devient difficile de faire comprendre, à l’un ou à l’autre, la nécessité d’accepter les règles du jeu. C'est-à-dire qu’il y a des équipes qui accèdent et d’autres qui rétrogradent. Cela se passe partout dans le monde sans qu’on n’en vienne aux mains. C'est-à-dire qu’ils acceptent les règlements et les lois en vigueur sportivement. Si votre équipe est très mal-classée ou qui n’a pas les moyens de rivaliser avec les meilleurs, elle ne doit s’en prendre qu’à elle-même. C'est-à-dire qu’elle doit à l’avenir faire un bon recrutement, chercher des moyens de financement adéquats et suffisants pour que ses joueurs ne manquent de rien et qu’elle arrive à faire un bon investissement lui permettant de rester le plus souvent au sommet et ne pas jouer, à chaque nouvel exercice, pour la relégation. Et on n’attend pas que les dernières journées pour se réveiller en utilisant des «voies illicites» pour renouer avec la gagne et assurer, sur le fil, son maintien dans le palier où l’on s’y trouve. Une situation qui est devenue vraiment problématique et surtout inquiétante. Lors du dernier week end qui vient de s’achever, notamment en Ligue2, même si la Ligue1 n’est pas aussi épargnée, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des dépassements flagrants lors du match de Ligue2 entre l’ASAM et l’ASO, ainsi que CRB Aïn Fekroun-JSM Skikda. D’autres équipes en Ligue1 n’ont pas manqué, elles aussi, de montrer leurs inquiétudes face aux périls qui se présentent à eux à chaque journée de football. Ils ont été menacés par des supporters qui ont sortis des objets divers pour leur faire peur et les obliger à céder les points du match. Indirectement, on veut gagner par la force et cela ne s’était pas vu auparavant. Les instances sportives comme le MJS, la FAF, la LFP (avec le directoire), les services de sécurité doivent agir afin de mettre fin à cette situation où nos matches ont perdu leur normalité. C'est-à-dire que certains font tout pour fausser le résultat d’un match par la force. On intimide l’équipe adverse afin qu’elle joue le match amoindri. Car, on a peur pour l’intégrité physique des uns et des autres. Nos stades ne doivent plus être des endroits pour des «pugilats». Le football doit redevenir ce qu’il a toujours été, du beau jeu où la sportivité a toujours été de mise.

Hamid Gharbi