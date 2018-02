La Radieuse : Deux anciens joueurs du WA Tlemcen honorÃ©s

L’association Radieuse d’Oran a rendu, hier au siège de la wilaya de Tlemcen, un hommage particulier à deux anciens joueurs du Widad de Tlemcen, le défunt Rebai Mohamed plus connu sous le nom de Nava et l’ancien défenseur Belarbi. En présence des autorités locales, à leur tête le wali Ali Benyaiche, d’anciens joueurs du widad des années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix et d’anciens dirigeants et entraîneurs du club phare de la capitale des Zianides, le président de Radieuse, Kada Chafi a rappelé que cette action s’insère dans le cadre des activités de solidarité de l’association envers les anciens joueurs vivants ou décédés de toutes les régions du pays pour lutter contre l’oubli. Après avoir présenté les dirigeants et membres de l’association, notamment Lakhdar Belloumi, Fodil Megharia, Nacer Benchiha, Redouane Benzerga, ancien joueur du WAT et l’ancien arbitre Mohamed Hansal, il a cité, entre autres, les ex joueurs du widad, Benyelles, Belkhodja, Bettioui, Mortada, Lachachi et l’ancien secrétaire général et actuel président du WAT, Nasreddine Soulimane. Intervenant à cette occasion, le responsable de l’exécutif a mis l’accent sur l’importance de cette action de solidarité et de proximité qui fait sortir de l’oubli d’anciens sportifs, faisant savoir qu’il était disposé à résoudre les difficultés sociales des anciens joueurs du WAT. Tout en réitérant son soutien indéfectible à l’équipe du WAT qui évolue en Ligue 2 professionnelle, Ali Benyaiche a annoncé que de nouvelles dispositions allaient être prises en faveur du club, en collaboration avec le président Nasreddine Soulimane pour faire face à la période difficile que traverse l’équipe. Le chef de l’exécutif compte, par ailleurs, sur les anciens joueurs du WAT, pour engager une réflexion permettant à l’équipe, durant la prochaine saison, d’accéder en Ligue 1 professionnelle. L’association Radieuse a saisi cette opportunité pour honorer le wali de Tlemcen pour son aide au mouvement sportif et juvénile, ainsi qu’aux journalistes de la radio locale, Khaled Arbi et de l’APS. (APS)