Jibril Rajoub, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration palestinienne de football : Â« Lâ€™aide de lâ€™AlgÃ©rie reste inestimable Â»

Le leader palestinien, Jibril Rajoub, ancien détenu politique de la cause palestinienne pour sa lutte armée avec l’OLP (Feth) actuellement Secrétaire de Feth, mais aussi président de la Fédération palestinienne de football et aussi du Comité olympique de ce pays. Il est également responsable à l’Union arabe de football. Il s’agit d’une grande personnalité politique et sportive de la Palestine. Il a été invité du Forum Sport de l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONPSA) à l’occasion du match amical qui a eu lieu hier entre l’EN des U21 et la Palestine A. Ce fut une initiative des plus louables appréciée par tous. Il y avait aussi à ses côtés, l’Ambassadeur de Palestine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ainsi que M. Mazard Mourad, président de la Fédération internationale de la lutte contre la corruption. Il a profité de cette occasion pour offrir «l’oscar de la solidarité sportive au représentant palestinien qui a bien acceptée une telle récompense. Il avait profité de cette conférence pour parler des relations avec l’Algérie, mais aussi les discussions qu’il a eues avec le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi OuldAli. «La position de l’Algérie reste séculaire. Elle n’a pas changé malgré les aléas du temps qui passe. Il nous a apporté son soutien indéfectible pour continuer à aider la cause palestinienne sur tous les plans, mais aussi sportif. Il a ainsi rappelé la fameuse assertion de feu Boumedienne. On est avec la Palestine «Dalima aw madlouma». Sur le plan sportif, les échanges entre les deux pays sont réels comme le montre les matches amicaux qu’on est en train d’organiser depuis quelques temps. On fera tout pour les renforcer, surtout que l’Algérie est prête pour concrétiser les échanges sportifs qui sont en train de s’effectuer, notamment pour l’organisation de stages de préparation. On a également discuté avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a été à l’écoute de nos doléances. Il a affirmé que tous «les moyens infrastructurels et autres de l’Algérie sont à la disposition des Palestiniens». Notre interlocuteur ajoutera dans l’optique de marquer d’une «pierre blanche» la grande amitié entre les deux peuples que «l’Algérie est l’unique pays qui aime que son équipe perde devant la Palestine. Car, on estime qu’il s’agit d’un même peuple. Ces échanges sportifs algéro-palestiniens sont des plus fructueux. Et on ne remerciera jamais assez l’Algérie pour tout ce qu’elle fait pour la cause palestinienne. D’ailleurs, le grand stade palestinien de Dhou sera baptisé du nom du défunt «Houari Boumediene». C’est une façon de sceller pour toujours les grandes relations amicales entre les deux pays. Les échanges sportifs devront s’appuyer et porter sur les échanges de techniciens pour la formation, les arbitres et aussi la construction d’infrastructures. Il faut admettre que la Palestine a fait un bond qualitatif très important, puisqu’elle est passée de la 197e place dans le Ranking FIFA à la 73e place dans un temps très court. C’est formidable. L’équipe olympique, elle est à la sixième place en Asie. Il y’a lieu de capitaliser ses acquis pour aller améliorer notre situation sur le plan sportif. D’ailleurs, on va «monter» une équipe constituée de «stars» venant de plusieurs pays afin de former une équipe qui puisse nous représenter dignement à l’avenir. L’Algérie peut jouer un rôle prépondérant à ce niveau. »

Il faut dire que les forces d’occupation font tout pour empêcher les Palestiniens de s’épanouir et de se frayer un nom parmi les grandes nations mondiales. En dépit de cela, les Palestiniens ne veulent pas renoncer à leur résistance. Ils sont là pour tout faire pour que l’identité palestinienne soit plus forte de jour en jour. Et le sport est le meilleur vecteur pour concrétiser les aspirations de ce peuple dont l’histoire reste très séculaire à travers les âges et le temps qui passe. «Quelles que soient les positions des uns et des autres, a affirmé M. Jibril Radjoub, les Palestiniens restent attachés à El Qods aussi bien les musulmans que les chrétiens. Plus de 35.000 habitants sont prêts à tout pour défendre des milliers d’années d’histoire, de culture et autres. Il ne suffit pas d’une décision aussi fracassante soit elle pour remettre en cause le cours de l’histoire».

Le débat fut très riche. M. Radjoub a répondu avec une grande aisance. Il a même réussi à esquiver les questions qui fâchent comme celle relative au départ de M.Raouraoua de la FAF. Il répondra «qu’il est une personnalité unique dans le monde arabe pour tout ce qu’il a fait pour cette discipline aussi bien au niveau de la FIFA, de la CAF ou l’Union Arabe où il est une personnalité très influente. Néanmoins, sur le plan interne, il faudra respecter tout le monde. Il faudra respecter aussi la nouvelle Fédération algérienne de football». il terminera en invitant kles équipes algériennes, les techniciens à venir en Palestine. Cela commencer par l’ONPSA.

H. G.