Match amical, AlgÃ©rie (U21) 0 - Palestine 1 : Une fÃªte commune

En match amical, la sélection nationale U21 s’est inclinée, hier au temple du football national, face à l’équipe nationale première de la Palestine par un score étriqué. L’unique réalisation de cette confrontation est signée Miraaba (37’).

Pour rappel, la sélection palestinienne prépare la phase des éliminatoires du championnat d’Asie des nations, prévu aux Émirat arabes unis en 2019. De leur côté, les Algériens se préparent pour les jeux Méditerranéens de Tarragone-2018. Le facteur expérience a fait la différence dans cette rencontre, marquée par l’aspect tactique. Cette partie amicale entre deux pays frères a débuté avec un faux rythme. Adoptant des configurations tactiques de prudence, les deux sélections se sont distinguées par une bonne organisation sur le terrain et une évolution en bloc. Avec un schéma plutôt classique (4-3-3), et un jeu élaboré, les protégés du coach Charef étaient les premiers à ouvrir les hostilités. 11’, le heading de Khassef est sorti sur la ligne par le défenseur Djaber. 35’, le coup franc de Bechou passe à peine sur la transversale. De leur côté, les joueurs du technicien bolivien Rico, avec leur nouveau schéma (4-4-2 en losange), ont favorisé le jeu direct. Pour son premier match à la tête de cette équipe, le coach voulait voir à l’œuvre ses joueurs. 37’, sur la première occasion notable, la sélection palestinienne a ouvert la marque. Bien placé en pleine surface de réparation, Miraaba reprend parfaitement le centre de son coéquipier Halmane. Il permet ainsi à son équipe de regagner les vestiaires avec l’avantage au score. Même scénario en seconde période. Les Algériens ont eu la possession de la balle, mais n’ont pas vraiment réussi à déstabiliser le bloc défensif adverse. Une possession plutôt stérile, au milieu du terrain le plus souvent et une reconversion défense-attaque, qui à beaucoup ralenti les phases offensives des Verts. Quant à eux, les Palestiniens sont restés fidèles à leur jeu direct, avec un pressing haut et permanent sur le porteur du ballon. 56’, de la tête Farhi ne parvient pas à cadrer, alors qu’il était seul au second poteau. 61’, le coup franc de Bouguerra est bien capté par le portier Ramy. 80’, Mahiouz, sur le côté gauche, élimine le latéral Derouiche, pénètre dans la surface, mais ne parvient pas à tromper la vigilance de Ramy qui était bien placé. 82’, le tir d’El- Mouali passe tout près du cadre. L’unique occasion notable des camarades d’Ouiradat a été à l’actif du capitaine El-Bahdari, dont le heading n’est pas passé loin du cadre. À souligner que cette partie a été assistée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El-Hadi Ould Ali, en compagnie de M. Aïssa Louaï, ambassadeur de l’État de la Palestine, et de M. Jibril Radjoub, président du Comité olympique et de la Fédération de football de ce pays frère.

Rédha M.