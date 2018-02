Les manifestations du 27 fÃ©vrier 1962 commÃ©morÃ©es par notre Forum : La force de lâ€™unitÃ©

«Une grandiose manifestation populaire algérienne a eu lieu le 27 février 1962 à Ouargla, en plein cœur du Sahara. Après avoir déclenché un mouvement de grève qui fut suivi à 100%, les habitants de la cité saharienne se sont rendus en cortège à la place de la mairie. Drapeau algérien en tête, les manifestants, parmi lesquels on comptait de nombreuses femmes, ont, pendant plus d’une heure, crié leur attachement aux FLN, GPRA et à l’ALN. Cette manifestation pacifique a été violemment réprimée par l’armée d’occupation qui a fait usage de ses armes. Trois patriotes algériens ont été tués et 15 autres blessés. De nombreuses arrestations ont été opérées.»

Passage extrait du Bulletin d’Information, Numéro 10, de l’état-major général de l’ALN (publié au mois de mars 1962).

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, est revenu, hier, sur un autre pan de notre histoire.

Les manifestations du 27 février 1962, à Ouargla. Un haut fait historique, qui reste tout de même peu connu, alors que la symbolique et l’impact sont d’une importance extrême. Et, justement, le professeur Mohamed Lahcene Zghidi a mis en avant l’impact de ces manifestations dans l’unification des rangs et la préservation de l’intégrité du territoire national. Ces manifestations populaires , organisées sur instructions du FLN, se voulaient un barrage aux manœuvres et aux visées des autorités coloniales qui aspiraient diviser le pays. Le but a été atteint, puisque les desseins de la France coloniale ont connu un cinglant échec face à la foi et à l’attachement du peuple algérien à son unité et à celle de son territoire.

L’historien a également expliqué l’acharnement des autorités coloniales à garder mainmise sur le Sahara, pour des raisons géostratégique, militaire et économique. Dans son exposé, M. Zghidi a expliqué que la France coloniale, durant la période 1830-1930, ne s’était pas trop intéressée à la partie sud de l’Algérie. Il est vrai que le nord présentait un plus grand intérêt économique pour les colons, notamment en ce qui concerne les terres agricoles fertiles. L’appétit du colonisateur a grandi après la Première Guerre mondiale, avec la découverte de pétrole.

C’est ainsi que le statut du Sahara a changé. À cela s’ajoute le fait que les prospections dans cette région ont permis la découverte de 13 minéraux (le fer et autres). L’intérêt s’est accru en 1956. À l’origine, la découverte de l’or noir qui avait fait de la France un pays producteur de pétrole. Le Sahara avait par ailleurs un intérêt militaire, puisque des bases ont été implantées, au nom de la sécurité de la France ; il a également servi d’espace pour des essais nucléaires, sans oublier que le Sahara dispose de frontières avec 7 pays, et donc est considéré comme la porte de l’Afrique. Aussi, pour la France coloniale, il n’était plus question de se séparer du Sahara, mais, dit le professeur Zghidi, les dirigeants de la Révolution avaient saisi l’intention des autorités coloniales. Et parmi les résolutions du Congrès de la Soummam, l’indépendance totale de l’Algérie, intégrité totale du territoire qui comprend le Sahara.

Pour le FLN, il était inconcevable de céder un pouce du territoire algérien. C’est ainsi qu’en pleines négociations, la partie française, pour leurrer l’opinion internationale, dépêchait une délégation du gouvernement français, conduite par Max Lejeune, ministre du Sahara, accompagnée de représentants onusiens, en vue de promouvoir la politique séparatiste du Sahara algérien du territoire national. Et dans l’espoir de revenir à la table des négociations, avec «le rattachement des Algériens de la région sud à la France».

Ayant eu vent de ce qui se tramait et afin de marquer son opposition, le Front de libération nationale donna ordre aux habitants des Oasis d’organiser des manifestations et d’exprimer l’attachement des populations locales à l’unité et à l’intégrité territoriale de toute l’Algérie, le refus de toute compromission et la mise en échec des visées de l’autorité coloniale axées sur la séparation du Sahara algérien du reste du territoire. À ce sujet, M. Zghidi explique que le choix synchronisé de la programmation de cette manifestation, le 27 février 1962 à Ouargla, reflète la clairvoyance politique des responsables de l’Armée de libération nationale (ALN) et leurs capacités dans la mise en place d’une stratégie intelligente de mobilisation de l’opinion nationale et internationale, pour déjouer les subterfuges du colonisateur visant à dissocier le Sahara algérien de l’ensemble du territoire national. C’est ainsi qu’une grande manifestation a été minutieusement planifiée et programmée par les responsables de l’ALN, qui ont transmis, le 26 février 1962, des instructions strictes, verbales et écrites, portant la signature du lieutenant Mohamed Chenoufi, aux notables, aux chouyoukh et aux quatorze responsables de l’organisation de la Révolution dans la région. Parmi le bilan de ces manifestations : mort de trois citoyens, 15 autres ont été blessés, et une vague d’arrestations.

Elles ont constitué un soutien aux négociateurs algériens, à la veille de la dernière étape des négociations, comme elles ont été à l’origine de l’échec de toutes les manœuvres du colonialisme français, à l’intérieur et à l’extérieur, car ces manifestations ont été essentiellement une démonstration, pour l’opinion publique, du degré d’attachement des habitants du Sahara à l’unité du territoire algérien.

À ce propos, il rappelle la position de l’amenokal Bey Akhamokh, qui avait refusé l’offre du général De Gaulle qui voulait faire de lui le sultan de la région. Sa réplique a été cinglante : «Je préfère vivre en algérien dans un pays colonisé, que roi dans une Algérie divisée et amputée.» Le commandant de l’ALN, Mohamed Bousmaha, est, lui, revenu sur cette journée du 5 juillet 1961, décrétée par le GPRA contre la partition de l’Algérie. Pour sa part, Fatiha Mouassa, militante et cadre de l’UNFA, a mis l’accent sur la nécessaire commémoration des épopées ayant jalonné le cours de la glorieuse lutte de Libération nationale, et la valorisation du patrimoine historique et militant du peuple algérien.

«C’est le message que nous devons transmettre aux jeunes générations», dit-elle.

Nora Chergui