Jumelage entre les communes dâ€™Ouargla et dâ€™Alger-centre

Les communes d’Ouargla et d’Alger-Centre ont signé, dans la soirée de lundi à Ouargla, une convention de jumelage et de partenariat, dans le but de développer les échanges d’expériences et d’expertises dans les différents domaines d’intérêt commun. Cosignée par le président de l’Assemblée populaire communale (P-APC) d’Ouargla, Boubakeur Azzi, et son homologue d’Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, lors d’une cérémonie tenue à la maison de la Culture Moufdi-Zakaria, la convention a pour objectif de développer, promouvoir et mettre en avant les échanges d’expériences et d’expertises dans divers domaines d’intérêt commun (scientifique, technique, administratif, économique, commercial, touristique, culturel, sportif et autres). Intervenant dans le cadre de leur plan d’action et en application de la loi no 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, la convention en question est d’une durée de cinq ans (renouvelable).

La cérémonie de signature de la convention s’est déroulée en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et du secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou. (APS)