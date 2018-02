Opep : le prix du panier Ã  plus de 65 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi lundi à 65,18 dollars le baril, contre 64,15 dollars la veille, a indiqué l’Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l’Opep comprend quatorze types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l’Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Pour rappel, dans son dernier rapport, l’Opep a une nouvelle fois revu à la hausse ses prévisions de l’offre américaine cette année, qui, selon elle, «demeure préoccupante». Ainsi, l’organisation a revu à la hausse la croissance de l’offre non-Opep pour 2018, croissance qui devrait atteindre 1,4 million de barils/jour (mbj) (contre une croissance de 1,15 mbj attendue le mois dernier), pour atteindre une offre totale moyenne de 59,26 mbj. L’Opep a ainsi souligné que «la hausse de la production aux Etats-Unis demeure préoccupante» alors que l’organisation s’est associée à dix autres producteurs, dont la Russie, pour limiter leur production et rééquilibrer le marché mondial. Cet accord a été prolongé à deux reprises et doit actuellement durer jusqu’à fin 2018, mais le ministre de l’Energie des Emirats arabes unis a affirmé la semaine dernière sa volonté de poursuivre cette coopération sur le long terme.

En janvier dernier, l’Opep et ses partenaires ont réduit leur production au

delà de leurs engagements, atteignant un taux de conformité «exceptionnel» de 133%, selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep (JMMC). Toutefois, ce Comité a noté «la volatilité récente du marché» tout en soulignant «l’importance de la vigilance et la nécessité d’éviter toute complaisance». Il a également précisé que «les performances n’étaient pas uniformes et que la conformité était renforcée par plusieurs pays sur-performants», et a donc «exhorté tous les pays participants à poursuivre et, dans la mesure du possible, à intensifier leurs efforts collectifs et individuels afin d’accélérer le rééquilibrage» du marché. Le JMMC a affirmé qu’il s’efforcera tout au long de l’année 2018, de maintenir ou de dépasser la conformité totale de tous les pays participants à l’accord. En janvier, les 14 pays de l’Opep ont pompé un total de 32,30 mbj, soit une diminution de 8.000 barils par jour par rapport à décembre 2017, selon des sources indirectes.