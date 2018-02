Colloque international : Â«Perspectives dâ€™internationalisation des entreprises nationalesÂ» : Diversifier lâ€™Ã©conomie

Les participants au 4e colloque international sur «les perspectives d’internationalisation des entreprises nationales» ont mis l’accent, lundi à l’université Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, sur l’’impérative recherche de mécanismes idoines permettant aux entreprises économiques algériennes de se positionner sur le marché international.

Les intervenants issus de plusieurs universités du pays ont insisté sur une plus grande diversification de l’économie vers laquelle s’est orientée le gouvernement, en œuvrant notamment à trouver des marchés extérieurs aux produits algériens, comme alternative aux hydrocarbures. Le recteur de la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion, Miloud Zekiri, a estimé que «les entreprises algériennes ont les atouts nécessaires pour être compétitives sur les marchés internationaux» et n’ont besoin que «d’ajuster certains aspects juridiques, financiers et bancaires». Pour le directeur du bureau d’études et de recherches en développement rural, Moussa Benmansour, cette rencontre offre une tribune aux chercheurs pour contribuer à proposer des mécanismes susceptibles de «lancer l’entreprise locale vers l’international en se référant aux expériences internationales dans le domaine.»

Dans son intervention, le délégué local du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Hocine Benhamadi, a considéré que «les produits algériens, notamment dans les filières agroalimentaire, électronique, plastique et pharmaceutique, ont la capacité de s’imposer sur les marchés internationaux».