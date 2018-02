CoopÃ©ration : Une dÃ©lÃ©gation dâ€™hommes dâ€™affaires danois en mars Ã  Alger

Une délégation d’hommes d’affaires danois effectuera une visite à Alger, début mars prochain, a indiqué mardi l’ambassadrice du Danemark, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen, lors d’un entretien qu’elle a eu avec le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

La visite de ces hommes d’affaires en Algérie permettra d’examiner les opportunités de partenariat entre l’Algérie et le Danemark, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie et des Mines. Lors de cette audience qu’a accordé M. Yousfi à Mme Pruzan Jirgensen, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, a précisé la même source.

À cette occasion, le ministre a souligné l’intérêt de l’Algérie à accroître et à diversifier le partenariat bilatéral avec le Danemark. (APS)