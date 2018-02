Financement des Ã©nergies renouvelables : Quel rÃ´le pour la SFI ?

L’Algérie, comme de nombreux pays intéressés par des alternatives à la dépendance aux énergies fossiles, le solaire notamment, un pays bénéficiant aussi de niveau d’irradiation parmi les meilleurs au monde, a adopté un ambitieux programme pour le développement des ENR.

Un processus complexe qui demeure tributaire de la disponibilité des ressources financières nécessaires à ce projet, mais aussi de l’apport du secteur national privé et de partenariat étranger. Dans ce sens, «l’importance d’un cadre réglementaire clair et stable et d’une structuration financière des transactions avec des conditions favorables pour attirer le capital privé», ont été souligné par la SFI (Société financière internationale), filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, à l’occasion de la conférence sur l’«exposition sur la transition énergétique en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030», qui s’est tenue à Alger en janvier dernier.

Dans le même contexte, le Club Energia du Forum des chefs d’entreprise organise, le 4 mars prochain, une conférence/débat sous le thème : «Financement des énergies renouvelables : benchmark et apports de la SFI», au siège du FCE, sis à El Mouradia, Alger. Cette conférence sera animée par des experts de la SFI en présence de spécialistes, d’universitaires et de potentiels investisseurs dans le domaine qui présenteront les mécanismes de financement que propose cette institution pour les projets du secteur des énergies renouvelables. Dans le cas de notre pays qui aspire à optimiser son potentiel des EnR, la SFI considère que «les conditions de production d’énergies renouvelables, notamment solaires, sont réunies» et que «le gouvernement algérien a fait les efforts visant à améliorer le cadre de soutien aux EnR ». Toutefois, le cadre «juridique et réglementaire devra être amélioré davantage pour attirer l’investissement et assurer la durabilité du soutien». À ce titre, on a souligné «l’importance d’un cadre réglementaire clair et stable et d’une structuration financière des transactions avec des conditions favorables pour attirer le capital privé». Nécessité de clarifier et uniformiser les dispositions réglementaires, un guichet unique dans le cadre des appels d’offres, une institution indépendante pour les EnR, figurent parmi les suggestions de la SFI qui se dit disposée à soutenir la stratégie énergétique du gouvernement algérien, notamment les appels d’offres en matière d’énergies renouvelables. Pour rappel, les engagements bruts de la SFI, l’un des principaux investisseurs dans le secteur de l’énergie au sein des marchés émergents, ont totalisé 2 milliards de dollars en 2016 ; les engagements bruts au titre des EnR pour le même exercice étaient de 1 milliard de dollars. Les investissements couverts actuellement par cette filiale concernent 40 000 MW, en génération énergie, 13 investissements en transport d’électricité, 36 investissements inhérents à la distribution de l’énergie au profit de plus de 160 millions de clients de par le monde.

D. Akila