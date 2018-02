Grand Angle : Massacres par ordonnances

Les propos du chef de l’Onu sur les droits de l’homme, passés en filigranes dans les fils d’agences, étaient lourds de sens. Ils illustrent parfaitement la situation qui prévaut actuellement en Syrie et désignent sans ambages les véritables fomenteurs du drame qui s’abat sur ce pays. M. Zeid Ra'ad Al Hussein, dans un moment de grande solitude, n’a pas ménagé les membres du conseil de sécurité de l’Onu en les accusant d’être à l’origine de la situation de blocage et «responsables de la poursuite de tant de souffrances». Toutes les résolutions sur les trêves humanitaires ont échoué ou sont partiellement respectées. Cette situation traduit amplement les mésententes qui règnent entre les véritables décideurs dans ce conflit, transformant ainsi le territoire syrien en une véritable arène où tous les coups sont désormais permis. Un cas de figure qui nous rappelle bizarrement celui de son voisin, le Liban, qui a longtemps servi de ring pour pugilats entre différents services des puissances étrangères. Que ce soit dans la Ghouta orientale, au Yémen, en Palestine, en Somalie ou au Soudan du Sud, en république démocratique du Congo, au Burundi et en Birmanie, l’odeur de la paix obéit avant tout aux saveurs d’intérêts nourris par chacun des tenants du pouvoir au sein du très hermétiquement fermé cercle du conseil de sécurité de l’Onu. Après la liste de Nikki Haley, brandie à la face de tous ceux qui ont osé défier Washington lors du vote sur le statut d’al Qods et qui nous fait rappeler la sinistre liste de la non moins sinistre Premier ministre israélienne, Golda Meier (la liste de Golda) où il était question d’élimination physique de tous les activistes et résistants palestiniens à l’époque, l’ambassadrice américaine auprès de l’Onu prouve encore une fois que la paix reste tributaire d’agendas politiques. Dans le dossier yéménite et devant l’échec de sa démarche à faire condamner Téhéran pour violation de l’embargo sur les armes vers les rebelles Houthis, la bouillonnante représentante américaine n’a pu, encore une fois, se contenir en promettant «des mesures contre l'Iran que les Russes ne pourront pas bloquer». Dans ce bras de fer lassant et épuisant, le monde, tout en dévalant une pente raide, se retrouve sans gardes-fous viables pour atténuer l’impacte. Les populations de Syrie du Yémen et d’autres contrées frappées par les démons de la guerre ne croient déjà plus en rien.

M. T.