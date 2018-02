Arabie saoudite : Profond remaniement de la hiÃ©rarchie militaire

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a procédé à un profond remaniement de la hiérarchie militaire, limogeant notamment le chef d'état-major, et a nommé de jeunes dirigeants, dont une femme, à des postes de responsabilité. Dans une série de décrets publiés tard lundi, le souverain saoudien (82 ans) a approuvé un «plan de développement du ministère de la Défense, conformément à une stratégie de défense nationale» initiée par son fils et prince héritier Mohammed ben Salmane (32 ans), selon les médias d'Etat. Il a notamment limogé le chef d'état-major et promu d'autres officiers supérieurs en leur confiant de nouveaux commandements. Toutes ces décisions ont été prises «sur recommandation» du prince héritier qui est également ministre de la Défense, ont souligné les médias d'Etat. "Fin des services du général Abdel Rahmane ben Saleh al-Bunyan, chef d'état-major», a rapporté sèchement l'agence de presse officielle SPA, ajoutant qu'il a été remplacé par Fayyad al-Ruwaili. Le général Al-Bunyan a été démis de ses fonctions après avoir inauguré à Ryadh un salon militaire organisé par les Industries militaires saoudiennes (SAMI). Le développement d'une industrie de défense nationale fait partie de la stratégie du prince héritier, dont le pays est l'un des plus gros clients des fournisseurs d'armes occidentaux. Le roi Salmane a également procédé à une série de nominations de civils, faisant accéder de jeunes dirigeants à des postes clés comme ceux de vice-ministre, gouverneurs adjoints de provinces et de conseillers à la Cour royale. Environ 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans et le prince héritier s'efforce de promouvoir des personnalités de sa génération. Mme Tamadar ben Yousef al-Ramah a été nommée vice-ministre du Travail et du Développement social, un poste gouvernemental de haut rang. Elle est l'une des rares Saoudiennes a accéder à un tel poste après Nora al-Fayez, nommée en 2009 vice-ministre de l'Éducation. Parmi les promus figure aussi le prince Turki ben Talal, frère du prince milliardaire Al Walid ben Talal, qui a été nommé vice-gouverneur de la province d'Assir.