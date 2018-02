Seconde confÃ©rence du "Processus de Kaboul" : Les talibans appellent les USA Ã  Â«discuterÂ»

Les talibans afghans ont appelé hier les Américains à «discuter directement» avec leurs représentants au Qatar à la veille d'une conférence régionale pour la paix à Kaboul. C'est la première fois depuis plus de deux ans que les insurgés montrent leur disposition à participer à des pourparlers pour mettre fin au conflit engagé depuis 2001 avec les Etats-Unis, dans la foulée d'une série d'attentats meurtriers visant les civils à Kaboul fin janvier. «Le bureau politique de l'Emirat islamique d'Afghanistan (appellation officielle du mouvement taliban, NDLR) appelle les responsables américains à discuter directement en vue d'une solution pacifique au problème afghan», écrivent sur leur site web les talibans, qui disposent depuis 2013 d'une représentation à Doha. Les talibans ont officiellement refusé toute participation à des pourparlers de paix depuis mars 2016, rejetant les offres de dialogue du gouvernement «tant qu'il ne sera pas mis fin à l'occupation étrangère» de l'Afghanistan. Kaboul accueille mercredi la seconde conférence du «Processus de Kaboul», qui réunit les représentants de vingt-cinq de pays de la région, dont l'Inde et le Pakistan, accusé de soutenir les insurgés, ainsi que les Etats-Unis et «trois organisations internationales dont l'ONU», selon le ministère des Affaires étrangères. «Ils vont évoquer les mécanismes de paix et la lutte contre le terrorisme», a indiqué le porte-parole du ministère Ahmad Shekib Mustaghni. Le président Ashraf Ghani a promis d'annoncer un «plan de paix» à cette occasion. La première réunion avait eu lieu en juin dernier, sans résultat notable.