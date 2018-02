TrÃªve en Syrie : Â«Tout dÃ©pendra de l'attitude des rebellesÂ»

L'avenir de la trêve humanitaire quotidienne annoncée par Vladimir Poutine dans la Ghouta orientale en Syrie, d'ores et déjà violée, dépendra de l'attitude des rebelles et de leurs «provocations», a indiqué, hier, le Kremlin.

Interrogé sur un éventuel renforcement au delà des cinq heures quotidiennes prévues, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu : «Cela dépend de la manière dont se comportent les groupes terroristes, s'ils continuent à faire feu, s'ils poursuivent leurs provocations». «Nous regrettons qu'en ce qui concerne la Ghouta orientale, nos vis-à-vis (les Occidentaux, ndlr) ignorent le désordre, la situation qui y est provoquée par les terroristes qui se protègent en tenant la population civile en otage», a-t-il poursuivi lors d'un point de presse, ajoutant que la Russie allait néanmoins «continuer le travail en vue de la mise en œuvre de la résolution» du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé lundi une «trêve humanitaire» quotidienne de cinq heures dans la Ghouta orientale, fief rebelle situé près de Damas et qui fait l'objet depuis plus d'une semaine d'une offensive meurtrière du régime. Cette annonce fait suite à l'adoption à l'unanimité, samedi, par le Conseil de sécurité de l'ONU, au terme d'âpres discussions notamment avec Moscou, d'une résolution réclamant une trêve «sans délai» de 30 jours dans tout le pays. Elle n'avait toutefois pas été suivie d'effet. Le général russe Viktor Pankov a accusé hier les rebelles d'avoir ouvert le feu sur le couloir humanitaire après son ouverture à 09H00 locales par l'armée russe. L’intransigeance du Kremlin à fini par apporter ses premiers résultats. Des factions rebelles de la Ghouta orientale se sont engagées hier dans une lettre adressée à l'ONU à «expulser» les combattants d'un groupe terroriste en contrepartie de l'application de la trêve prévue par une résolution du conseil de sécurité. Les groupes Faylaq al-Rahmane, Jaich al-Islam et Ahrar al-Cham ainsi que des représentants de la société civile dans ce dernier bastion anti régime aux portes de la capitale ont fait part de leur engagement à «évacuer les combattants de Hayat Tahrir al Cham, du Front al-Nosra et d'Al-Qaïda ainsi que leurs proches dans un délai de 15 jours à partir de l'entrée en vigueur de la trêve (...)». Leur lettre est adressée au président en exercice du conseil de sécurité, le Koweïtien Mansour Al-Otaibi, ainsi qu'au patron de l'ONU, Antonio Guterres. Les groupes rebelles ont aussi exhorté l'ONU à œuvrer en faveur d'une entrée des aides humanitaires dans cette zone assiégée depuis 2013, de manière «organisée, sûre et régulière» susceptible de satisfaire les «besoins alimentaires et médicaux des 400.000 habitants». Les factions ont enfin demandé l'«évacuation des blessés et des malades graves vers des hôpitaux en dehors des zones contrôlées par le régime, sous la protection de l'ONU et de la Croix-Rouge internationale».

R. I.