JO-2018 : Le prÃ©sident du CIO clÃ´ture les Jeux de Pyeongchang

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a clôturé dimanche les JO-2018 d'hiver de Pyeongchang, des «Jeux de nouveaux horizons», a-t-il estimé. «La technologie numérique a permis à davantage de monde dans un plus grand nombre de pays de voir les sports d'hiver par de multiples modes (...) Par conséquent, je peux vraiment dire : les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 sont les Jeux de nouveaux horizon», a lancé M. Bach avant de déclarer «clos» les JO, selon la tradition. Les JO-2018, baptisés par leurs organisateurs les «Jeux de la paix» et qui ont débuté officiellement le 9 février dernier, ont été le théâtre d'un rapprochement spectaculaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, toujours officiellement en guerre depuis 1953.