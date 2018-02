Handball (FÃ©dÃ©ration Ivoirienne) : Aboubacar KarabouÃ©, nouveau prÃ©sident

Aboubacar Karaboué a été élu à la tête de la Fédération ivoirienne de handball (FIHB) en remplacement de Joseph Ouéréga, rapporte dimanche la presse locale. Le nouveau président de la FIHB, médecin-militaire, a été élu par 74 voix contre 37 pour son rival au second tour du scrutin, Jean-Claude Boussou, samedi à Abidjan, lors de l'Assemblée générale élective. Outre Karaboué et Boussou, deux autres candidats avaient pris part au premier tour. Il s'agit de Paul Blesson (18 voix) et de Germain Boni (8 voix), qui ont «visiblement» soutenu la candidature du Dr Karaboué, selon la même source. Heureux de se retrouver à la tête de la FIHB, le nouveau président du hand ivoirien a prôné «la paix dans la famille pour permettre à la discipline de reprendre son envol». «Je suis un homme comblé qui ne vient pas pour être au-dessus de vous.

Je viens pour ramener la paix et la paix est là. Je veux partager ma vision du handball champagne», a déclaré Karaboué à l'issue de son élection. Avant le scrutin, le président sortant a présenté le bilan moral et financier de sa gestion.