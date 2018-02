42e anniversaire de la crÃ©ation de la RASD : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite le PrÃ©sident Brahim Ghali

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président sahraoui, Brahim Ghali, à l’occasion du 42e anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dans lequel il lui a réitéré «le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause du peuple sahraoui et à son droit à l’autodétermination».

«Il m’est agréable, au moment où la République arabe sahraouie démocratique célèbre le 42e anniversaire de sa création, de vous présenter ainsi qu’au peuple sahraoui frère, au nom du peuple, du gouvernement algérien et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour votre peuple vaillant», a écrit le Président Bouteflika dans son message.

Cet heureux événement est «l’occasion d’évoquer les réalisations accomplies et les acquis de la République arabe sahraouie démocratique sur les plans interne et international, grâce à la volonté de son peuple vaillant et à la clairvoyance de ses dirigeants, déterminés à consentir tous les sacrifices pour la réalisation du droit légitime des Sahraouis à l’autodétermination», a ajouté le chef de l’Etat. «Je saisis cette occasion pour vous féliciter ainsi que tout le peuple sahraoui, en vous réitérant le soutien indéfectible de l’Algérie à votre cause juste et au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Union africaine. Je tiens, par ailleurs, à vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des relations algéro-sahraouies qu’il faut renforcer et consolider ensemble au service des aspirations de nos deux peuples au progrès et à la sécurité», a ajouté le chef de l’Etat. «Tout en priant Dieu de vous assister dans votre parcours héroïque, je vous prie M. le Président et cher frère d’accepter l’expression de ma considération et de mon estime», a conclu le Président Bouteflika. (APS)