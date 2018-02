Lâ€™historien feu Mohamed Seghir Ghanem : une rÃ©fÃ©rence en histoire ancienne dâ€™AlgÃ©rie

L’historien algérien Mohamed Seghir Ghanem, décédé dimanche au Centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine à l’âge de 80 ans, était «une référence» en matière d'histoire ancienne de l’Algérie sur laquelle il avait publié plusieurs ouvrages, selon les témoignages recueillis hier par l’APS auprès de ses connaissances. «Nul ne peut étudier l’histoire ancienne de l’Algérie sans passer par les écrits et études réalisés par le défunt Ghanem durant plusieurs décennies de fouilles dans le patrimoine matériel et immatériel appartenant aux différentes phases de l'histoire les plus reculées du pays», a souligné Nouar Lembarkia, secrétaire général de l’association Histoire et patrimoine de la région des Aurès, rencontré lors de la cérémonie des obsèques tenues à Djemora (35 km au nord de Biskra), ville natale de feu Ghanem. Les participations du défunt aux colloques et ses contributions scientifiques ont largement enrichi la recherche historique autour du thème central que fut pour lui l’Algérie, léguant aux générations des œuvres «rares et précieuses», a estimé M. Lembarkia. Selon Amar Ghanem, imam et proche du défunt, Mohamed Segir Ghanem est né à Djemora où il avait fait ses premières études auprès des chouyoukh Rekibi et Dehina, avant de rejoindre avec les autres étudiants les rangs de la Révolution libératrice. Après l’indépendance, il a poursuivi, a-t-il ajouté, ses études supérieures en Algérie et à l’étranger, s’affirmant comme un chercheur algérien distingué et attaché fièrement à l’identité nationale. Seghir Ghanem a laissé plusieurs ouvrages, dont l’Évolution phénicienne dans la Méditerranée, Sites et civilisations préhistoriques du Maghreb, Biskra et les lisières des Aurès, le Royaume numide et la civilisation punique, les Signes précoces de la pensée religieuse et du paganisme en Afrique du Nord et Cirta numide : naissance et évolution. De son côté, Abdelhafid Ghanem, neveu du défunt historien, a tenu à évoquer la grande bonté de son oncle, sa modestie envers tous, sa passion pour le savoir et la recherche, pour lesquels il s'était engagé jusqu’aux derniers jours de sa vie. Mohamed Seghir Ghanem (1937-2018) est décédé des suites d’une longue maladie. Il a été enterré au cimetière central de la commune de Djemora.(APS)