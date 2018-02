AlgÃ©rie - Grande-Bretagne : M. Khaoua reÃ§oit lâ€™ambassadeur britannique

Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord en Algérie, Barry Lowen, ont passé en revue, dimanche à Alger, l'état des relations bilatérales parlementaires, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cet entretien, M. Khaoua a donné à l'ambassadeur britannique, qui lui a rendu une visite de courtoisie, une présentation sommaire de son secteur ministériel ainsi que des deux chambres du Parlement, note la même source. Par ailleurs, le ministre a mis en avant le rôle et l'importance de la diplomatie parlementaire dans la promotion et le renforcement de la coopération entre les Parlements des deux pays, et ce, dans le cadre de l'application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son volet diplomatique. (APS)