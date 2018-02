M. Ouyahia reÃ§oit le prÃ©sident du Conseil palestinien de la jeunesse et des sports : activation du partenariat entre les deux pays

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le général-major Jibril Mahmoud Muhammad Rajoub, président du Conseil de la jeunesse et des sports, président de la Fédération palestinienne de football et secrétaire général du Comité central du Fatah, porteur d'un message du Président Mahmoud Abbas au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, précise la même source. (APS)