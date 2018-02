M. Ould Ali sâ€™entretient avec M. Jibril : Mahmoud Muhammad Rajoub promouvoir la pratique de haut niveau

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, s'est entretenu, hier au siège du ministère, avec le président du Conseil palestinien de la jeunesse et des sports et président de la Fédération palestinienne de football, le général-major Jibril Mahmoud Muhammad Rajoub avec lequel il a examiné les moyens d'activer et de renforcer le partenariat dans le domaine de la jeunesse et des sports. Lors de cette rencontre à laquelle a assisté l'ambassadeur de Palestine à Alger, Louai Aïssa, M. Ould Ali a évoqué avec son hôte la réalité de la pratique sportive de haut niveau et le développement du sport palestinien toutes disciplines confondues, notamment la concrétisation des différents accords conclus entre les deux pays dans ce domaine. Le ministre a déclaré à l'issue des entretiens que «le sport palestinien aura l'occasion de profiter de l'expérience algérienne en matière de formation des entraîneurs et des encadreurs, de médecine du sport , de gestion des compétitions et pour la création d'un tribunal d'arbitrage sportif», saluant «les efforts consentis par l'institution palestinienne pour promouvoir le sport dans ce pays frère et les initiatives de soutien aux politiques adoptées au profit de la jeunesse palestinienne». M. El Hadi Ould Ali a mis en avant la position indéfectible de l'Algérie et son soutien constant au droit du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits spoliés et l'instauration d'un Etat indépendant avec El Qods comme capitale. Pour sa part, le président du Conseil palestinien de la jeunesse et des sports a salué cette rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, affirmant qu'elle reflète l'intérêt de l'Algérie pour les sportifs palestiniens. Concernant la rencontre amicale prévue aujourd’hui au stade du 5-Juillet entre la sélection nationale des U21 et son homologue palestinienne, M. Jibril Rajoub a souligné que ce match sera encore une fois «historique et constituera un autre jalon qui consolidera les liens avec l'Algérie et son peuple». «Après la rencontre de mardi, nous comptons organiser une autre rencontre similaire qui va réunir la sélection algérienne avec son homologue palestinienne le 14 novembre prochain au stade d'El Qods libéré et sous les drapeaux palestinien et algérien», a-t-il dit. Le responsable palestinien a affirmé que le peuple palestinien est fier d'avoir le soutien des Algériens, notamment à travers les élans de solidarité spontanés exprimés dans les stades et dans toutes les rencontres sportives qui se déroulent de par le monde. Le président du Conseil palestinien de la jeunesse et des sports sera aujourd’hui l'invité du forum de la presse sportive qu'organise l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) à la salle des conférences au stade olympique du 5-Juillet. (APS)