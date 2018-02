Aujourdâ€™hui Ã  18h au stade du 5-Juillet Match amical AlgÃ©rie (U21) - Palestine : Un message de soutien

L’équipe nationale de Palestine de football, qui se trouve depuis samedi à Alger, donnera la réplique, aujourd’hui à 18h, à notre sélection nationale (U21), au stade olympique du 5-Juillet. La délégation palestinienne, composée de 36 personnes, dont 24 joueurs, a pris ses quartiers au Centre technique national de la FAF, à Sidi Moussa. Elle a été chaleureusement accueillie, à son arrivée à l’aéroport Houari-Boumediène, par des représentants de la Fédération algérienne de football, avec à leur tête le SG Mohamed Saâd, comme à chaque fois qu’elle est invitée en Algérie. «Nous sommes très heureux de nous retrouver à Alger, à l’occasion du match amical qu’on livrera face à nos frères algériens. Nous avons été reçus comme des rois, comme à chaque fois que nous nous retrouvons en Algérie.

Nous nous sentons dans notre pays ici parmi nos frères algériens, dont le soutien aux Palestiniens et à leur cause touche profondément notre peuple. Nous sommes très contents de pouvoir jouer encore une fois en terre d’Algérie, pour faire plaisir au merveilleux public algérien», a déclaré le directeur technique de la sélection palestinienne, Djaber Djabarine.

À relever que la Palestine est drivée par un entraîneur bolivien, Julio Cesar, qui a été désigné à la barre technique de l’équipe en avril 2017. Pour lui, cette joute amicale face à la sélection algérienne U21 est une très bonne chose pour son team, en termes de préparation en prévision du dernier match des éliminatoires de la Coupe d’Asie 2019 qui l’attend contre Oman.

Après le match amical face à l’Algérie, la sélection nationale palestinienne se rendra en Arabie saoudite, puis à Bahreïn, afin de poursuivre sa préparation, avant d’affronter Oman, a fait savoir Julio Cesar. Pour ce qui est de notre sélection nationale des moins de 21 ans, elle était en stage à l’École nationale d’hôtellerie d’Aïn Benian, sous la conduite de Boualam Charef. Ce dernier a retenu 26 joueurs. Pour les Verts, cette joute amicale servira de préparation pour les jeux Méditerranéens 2018 à Tarragone (Espagne), au mois de juin prochain, et les éliminatoires des jeux Olympiques 2020 de Tokyo (Japon). Un nombreux public est attendu au stade du 5-Juillet, pour assister à la rencontre. L’accès est gratuit. En plus de son aspect purement sportif, cette rencontre sera aussi un message politique du peuple algérien pour exprimer son soutien à la cause de nos frères palestiniens.

Mohamed-Amine Azzouz