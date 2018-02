Afripol et Europol : pour un partenariat opÃ©rationnel et fort

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président du Mécanisme de Coopération policière africaine (Afripol), le Général-major Abdelghani Hamel, a plaidé hier à Alger, pour un partenariat opérationnel et fort entre ce mécanisme continental et Europol.

S’exprimant à l’issue de ses entretiens avec le Directeur exécutif d’Europol, Rob Wainright, au siège de la DGSN, le Général-major a précisé, dans une déclaration à la presse, que la visite de ce dernier à Alger, s’inscrit dans le cadre de la consultation sécuritaire sur diverses questions, notamment la criminalité transfrontalière, afin d’établir un partenariat opérationnel entre Afripol et Europol . Précisant que les discussions ont porté sur tout ce qui concerne les continents africain et européen , notant que cette visite coïncide avec la rencontre co-organisée inhérente à la cybercriminalité. Tout en souhaitant la même collaboration entre les deux institutions, l’hôte de la DGSN a espéré, de son côté, l’approfondissement» de la coopération entre l’Europol et l’Algérie, d’une part et avec les autres Etats africains, d’autre part, à travers la nouvelle structure que représente Afripol.

Revenant sur le contenu des échanges qu’il a eus avec le Général-major, M. Hamel, M. Wainright a indiqué qu’il a été question des changements qui bouleversent actuellement un monde devenu plus dangereux et caractérisé par des connexions entre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et l’immigration clandestine. Autant de fléaux, selon lui, qui affectent l’Europe mais aussi l’Afrique, dont l’Algérie, et qui interpellent la responsabilité des deux institutions pour y faire face, à travers le renforcement des voies légales de la coopération,appelée à se développer dans le futur.

Tout en ajoutant que les deux parties ont évoqué l’échange d’expertises entre Afripol et Europol, le Directeur exécutif de cette dernière s’est dit impressionné par le programme de modernisation de la police algérienne et par son niveau élevé. Après s’être rendue au siège de la DGSN, la délégation d’Europol a effectué une visite au siège d’Afripol où des explications sur son fonctionnement et les moyens modernes mis à la disposition de ce mécanisme, avant d’achever sa tournée par la visite du Centre de Commandement et de Contrôle (CCC) relevant de la DGSN. Au terme de cette audience, la DGSN a rendu public un communiqué dans lequel elle a précisé que les deux parties ont convenu de la mise en place des bases d’une coopération régionale forte entre l’Algérie et Europol, à travers notamment le mécanisme d’Afripol et ce, pour une vision globale des défis actuels. A ce propos, est-il ajouté, l’accent a été mis par le Général-major, Abdelghani Hamel, sur le bond géant réalisé par la police algérienne dans le domaine de la coopération régionale et internationale, affirmant que celle-ci est devenue leader en matière de modernisation et d’utilisation des nouvelles technologies et des moyens techniques innovants et est disposée, de ce fait, à mettre son expérience au service de la communauté internationale. (APS)