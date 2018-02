Eclairage : atouts et ambitions

L’économie turque est l’une des plus performantes et des plus résilientes du Moyen-Orient, du G20 et de l'OCDE. Avec un PIB de 850 Mds de dollars, réalisé en 2017, la Turquie s’est ainsi classée 17e économique mondiale, première au Moyen-Orient et septième au niveau de l’UE. Elle affiche l’ambition de se positionner à la 10e place à l’échelle mondiale, en 2023, année qui marquera le centenaire de la République. Une montée en puissance qui s’explique par l’ouverture de l’économie turque, les échanges extérieurs représentant 48% du PIB du pays. Un dynamisme qui s’explique aussi par la présence d'un marché intérieur potentiel de plus de 79 millions de consommateurs et par un pouvoir d'achat soutenu. La Turquie est un pays à prédominance industrielle, où l'agriculture occupe une place prépondérante dans la production de la richesse nationale. La valeur ajoutée de l'industrie représente 26,6% du PIB, contre 63,7% pour les services et 9,6% pour l'agriculture. Dans cette économie émergente, les secteurs stratégiques sont en pleine croissance, et suscitent l’intérêt des investisseurs étrangers. En effet, le tourisme, l'agriculture, l'industrie, le textile, l'automobile, ainsi que l’énergie enregistrent un rythme de développement appréciable, et focalisent, par conséquent, l’intérêt de la communauté des affaires internationale. Selon les statistiques officielles turques, le pays a drainé un volume de 10,83 milliards de dollars d'IDE nets en 2017, dont 7,44 milliards de dollars d'investissements en capitaux propres. Par rapport à l'année précédente, le montant des IDE nets a reculé de 18,8% (13,34 milliards de dollars en 2016). Les données émanant du ministère turc de l’Économie indiquent que 5.720 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été établies en Turquie, en 2017, alors que 210 entreprises nationales ont bénéficié de participations étrangères. 3.671 des entreprises nouvellement créées par des opérateurs des pays du Proche et du Moyen-Orient, 897 de pays de l'UE et 424 d'autres pays asiatiques. En décembre, on recensait près de «59.000 entreprises, à capital international, qui opéraient en Turquie, dont plus de 22.000 de ces entreprises exercent dans le domaine du commerce». Des atouts que la Turquie entend optimiser pour le maintien de sa croissance et l’amélioration de ses performances. Aussi, si le risque pays, en parlant d’investissements directs étrangers, rejoint la norme par rapport aux pays européens, il reste que la Turquie demeure essentiellement dépendante des capitaux étrangers, ce qui se traduit par l’augmentation sensible de son endettement privé extérieur, selon des économistes. La Turquie, qui importe énormément de gaz et de pétrole, est aussi impactée par les fluctuations des cours des hydrocarbures sur le marché international. Des donnes qui guident d’ailleurs la démarche des dirigeants turcs, actuellement orientée vers la recherche de débouchés en Afrique, pour les produits et investissements turcs. La tournée africaine d’Erdogan, entamée par une visite, dans notre pays, traduit, en fait, ce nouveau déploiement économique de la diplomatie turque, pour consolider ces acquis, et ouvrir d’autres perspectives sur les marchés africains.

D. Akila