M. Azzedine Mihoubi donne le coup dâ€™envoi : Â« Encourager et accompagner Â»

Tout le soutien de l’État pour la promotion de la production en Tamazigh, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a réitéré hier à partir de Tizi-Ouzou la détermination de son département ministériel à encourager par tous les moyens la production cinématographique en langue nationale et officielle, le Tamazight. S’exprimant lors d’une conférence de presse en marge de la cérémonie du coup d’envoi officiel de la 16e édition du Festival culturel national du film amazigh (FCNFA) qui s’est déroulée au théâtre régional Kateb Yacine de la ville des Genêts, le ministre de la Culture a insisté sur l’importance de ce festival dans la promotion de la production cinématographique d’expression amazighe que le ministère de la Culture

«veut encourager et accompagner».

Azzedine Mihoubi a dans ce cadre appelé les jeunes porteurs de projets de films d’expression amazighe à se rapprocher de la commission de lecture et de validation des films pour d’éventuelles aides financières susceptibles de les encourager à concrétiser leurs projets. «Nous sommes prêts à encourager les jeunes à se lancer dans la production cinématographique, qu’elles qu’en soient les conditions », a-t-il déclaré, en précisant que toute l’importance sera donnée en premier lieu à la production cinématographique en Tamazight qui n’est toujours pas à la hauteur des attentes. Le ministre de la Culture a tenu à saluer la persévérance des organisateurs de ce Festival culturel national du film amazigh qui résistent et assurent sa tenue en dépit de la faiblesse de production des films en Tamazight. Pour son maintien, le ministre a invité le commissariat de ce festival à donner la chance à toutes les productions cinématographiques pour qu’elles puissent participer et être vues par le public.

Toujours dans le but d’encourager la production en Tamazight, le ministre a annoncé que les films qui seront primés par le Festival du film amazigh seront projetés lors du Festival du film méditerranéens d’Annaba et celui du film arabe à Oran, en plus de la prise en charge de la traduction et doublage en langue arabe des films amazigh, ainsi que le doublage en tamazight du film «L’opium et le bâton», adaptation du roman éponyme du feu Mouloud Mammeri auquel est d’ailleurs dédiée cette 16e édition du film amazigh. M. Mihoubi a également renouvelé le total soutien de son département ministériel à tous les artistes et la création artistique dans tous les domaines.

Enfin, il a annoncé, lors de ce même point de presse, qu’il sera procédé aujourd’hui à la création officielle d’une entreprise publique de distribution de films pour encourager la production cinématographique dans les deux langues nationales. Accompagné du wali de Tizi-Ouzou, il a procédé hier à l’ouverture officielle de la 16e édition du Festival culturel national du film amazigh à laquelle sont en lice 17 films d’expression amazigh, dont trois longs métrages, sept courts métrages et autant de documentaires. Les films participant à ce rendez-vous dédié au cinéma d’expression amazighe, une langue désormais consacrée langue nationale et officielle dans la première loi du pays, ont été sélectionnés parmi 43 films déposés au niveau de la commission de visionnage et de sélection.

En sus de la projection de films en lice pour «l’Olivier d’or» et ceux hors compétition, cette présente édition du FCNAFA sera marquée par plusieurs conférences thématiques, des ateliers de formation et des expositions.

Toutes les variantes linguistiques de la langue amazighe seront représentées dans ce concours primant les meilleurs films ainsi que les rôles des comédiens et les scénarios.

Bel. Adrar