16e Ã©dition du festival du film amazigh : lâ€™Ã©loquence de lâ€™image

Tizi Ouzou vit au rythme des projections des films en compétition et ceux montrés dans le cadre du panorama du film algérien, des dernières productions qui ont pour nom, En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui, dernièrement primé comme meilleur première œuvre, et Nous n’étions pas des héros, de Nasreddine Guenifi.

Le premier court métrage fiction projeté dimanche après-midi est l’œuvre de Omar Belkacemi. Ce réalisateur a déjà décroché l’Olivier d’or du court-métrage avec «Dyhia» lors d’une précédente édition du festival du film amazigh. «El Moudja» jette la lumière sur la décennie noire qui pour la majorité des Algériens rappelle le terrorisme, les assassinats et le deuil. Omar Belkacemi a un tout autre regard, tout aussi dramatique sur les fermetures des entreprises publiques par milliers, il y a quelques années, sur les travailleurs qui se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain, et sur plus de 55 cas de suicide en cette période dramatique.

C’est original, dur à supporter et c’est nouveau dans la cinématographie algérienne. L’idée de départ du réalisateur est de faire un long-métrage mais faute de moyens, Omar Belkacemi s’est résolu à un court métrage pour avoir plus de chance de réaliser son film. Finalement, sans le concours de ses amis comédiens, même le court métrage n’aurait pas vu le jour, faute de financement.

Il tourne sans autorisation, donc majoritairement la nuit et réussit le miracle de susciter intérêt et émotion. De longs-travellings sur le port de Bejaia et sur les conteneurs, une séquence insistante qui sera suivie par une autre séquence forte, un débat dans un bar entre travailleurs licenciés sur le FMI, l’import-export et sur les conséquences désastreuses de cette période singulièrement éprouvante pour la grande majorité des travailleurs.

Avec ces deux séquences clés, le réalisateur a relancé le débat sur l’économie algérienne, constatant qu’actuellement les ports ne sont plus congestionnés par les conteneurs qui ont déversé tout ce qui se produit dans d’autres pays en Algérie. Le cinéma possède cette force de faire la lumière sur toute une période de l’Algérie et lors du débat qui a suivi la projection du film, de nombreuses questions ont été posées au réalisateur comme si subitement, ils venaient de découvrir une autre plaie de l’Algérie.

Point d’humour et encore moins de fard ; tout est dit et montré avec forte éloquence de l’image et des séquences. Petit court fiction de trois minutes «Digital love» de Tilleti Salhi s’est attaqué au phénomène de l’incommunicabilité qui touche actuellement la société, accentué depuis l’avènement des portables. En quelques plans, la réalisatrice situe la problématique de son film et dresse un constat pour mieux interpeller le spectateur.

La fiction du jour, un long-métrage a pour titre «Anellar n’lxir» (L’ingrat). Une suite d’images, des plans qui se suivent et des dialogues à ne plus en finir. La télévision algérienne a fini par formater les réalisateurs qui pensent à l’argent parce que la télévision algérienne paye en minutes, alors les producteurs et les réalisateurs allongent les minutes pour gagner plus.

Abdelkrim Tazaroute