Exposition : Univers urbains dantesques

Diversité des modes, des genres et des langages plasticiens, du direct à l'indirect, de l'instant à la mise en scène, de l'abstrait au figuratif... : ici une analyse des œuvres du plasticien Nourredine Kichou qui expose au centre culturel Mustapha-Kateb jusqu'au 2 mars prochain. Que les arts plastiques, dans leur ensemble, recouvrent une quantité relativement diverse de genres, de modes et de langages, cela va de soi. Considérés dès leur naissance comme un moyen privilégié de reproduction -ou d'inspiration- expresse de la réalité, leurs développements ne pouvaient néanmoins que se fonder sur cette évidence essentielle. Une évidence, au demeurant, qui les propulsa dans maintes directions. Or celles-ci ne sont pas toutes, tant s'en faut, redevables ni de la notion de reproduction imitatrice, ni des notions conjointes de créativité et d'art. Pourtant, malgré les apparences, il n'y a pas nécessairement de rupture fondamentale entre, par exemple, l'œuvre populaire dite «d'amateur», au sens large, ou celle plus élaborée de création artistique. Entre les deux, les mêmes démarches circulent et quelquefois s'interpénètrent, tout autant au niveau des techniques mises en œuvre qu'au plan, plus relatif il est vrai, des regards convoqués. Seule l'interprétation de ce que disent ces «images» diffère. Car, même si l'on est tenté de dire que les arts plastiques sont pratiquement toujours créatifs, quelque part, il est tout autant évident que cette créativité ne revêt pas les mêmes habits, ni ne présente les mêmes caractéristiques, selon que les intentions de l'artiste sont seulement témoignages ou plutôt esthétiques, selon qu'il s'agit de proposer à la lecture des images à conviction ou des images-tableaux. Cependant, même dans le cas de ces images à destination artistique, ou dans le cas de celles qui aboutissent à l'art sans l'avoir recherché, le choix est grand entre les modes et les genres.



Nourredine Kichou compose en traquant la réalité



Œuvres d'art plastique ? Celles de Nourredine Kichou, sans doute. Mais lorsqu'il s'agit de quelques autres plasticiens, heureusement peu nombreux, soient-ils amateurs ou non, le concept reste vague, s'agissant d'arts plastiques, plus vague encore qu'il ne l'est devenu, s'agissant de la peinture ou de la sculpture dès qu'elles sont propulsées, comme aujourd'hui, sur des terrains qui paraissent naguère leur être étrangers. Arts plastiques, en effet, non plus considérés comme «science du beau» ; arts considérés comme discipline dont la finalité est de dégager des arcanes de sensibilité humaine, la conjonction des sensations et de la connaissance. On pense plus particulièrement à la relation particulière que cette discipline entretient avec le réel, qui en fait un instrument figuratif incomparable. On pense parallèlement à la spécificité du regard sur ce réel qu'elle requiert de l'artiste. Nourredine Kichou

—pour en revenir à son travail— est l'un de ces plasticiens à la maitrise assurée qui, tour à tour, fait poser les paysages agrestes imprégnés de sérénité, ou laisse son inspiration parcourir des dédales citadins ruinés par la guerre, en Syrie ou en Irak par exemple. Cependant chaque fois, en dépit du changement —pratiquement antipodal— de thème ou de sujet, l'artiste ne fait rien d'autre que de regarder et de produire à neuf ce regard sur toile. En fait Nourredine Kichou compose en traquant la réalité : ici il projette des sujets qu'on assimilerait à des images dites d'Epinal ; là il suggère des environnements et univers urbains dantesques. Pour tout dire, face à bon nombre de ses œuvres, voilà que se déclare l'état du monde placé en bipolarité planétaire, ici en abime par rapport à l'état de ses affects, là dans un univers campagnard idyllique, sans doute par nécessité, ressentie par l'artiste, d'apporter un contrepoids aux multiples convulsions de la planète. Toujours est-il que son réalisme revient chaque fois au galop, un réalisme qu'aucun autre moyen d'expression, ni aucun autre artefact, ne pourrait amener à nos consciences. En fait, Nourredine Kichou peint sur toile, à sa manière, qui confine à l'impressionisme des «scènes et types» que les spécialistes pourraient fort bien assimiler à du «grand art»

Kamel Bouslama