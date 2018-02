Haute instance indÃ©pendante de surveillance des Ã©lections : AmÃ©liorer et dÃ©velopper le processus Ã©lectoral

Installée en juillet dernier, la commission mixte entre le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a tenu au siège de cette instance à Alger une réunion d’évaluation. C’est ce qu’indique un communiqué de presse du département ministériel de Bedoui, rendu public hier sur son site internet.

Cette rencontre qui avait pour objectif d’évaluer les résultats des travaux de la commission chargée des élections, a permis de rendre compte des efforts communs en matière de «coordination» entre les deux institutions en matière de formation au profit des partis politiques dans les domaines de surveillance des élections et de formulation des recours en faveur des formations politiques, ainsi que certaines observations de terrain et sur les recommandations relatives à l’organisation du processus

électoral.

Dans ce sillage, le représentant de la Haute instance indépendante chargée des élections a tenu à souligner le degré de «coopération» et «d’échange permanent» entre les deux parties qui ont émis le souhait de tenir des réunions périodiques dans ce sens. «À l’issue de cette réunion, les deux parties se sont entendues sur la nécessité de tenir des rencontres régulières et de pérenniser la coordination entre le ministère de l’intérieur et la Haute instance indépendante, afin d’améliorer et développer le processus électoral en vue de garantir la transparence des élections», souligne la même source, précisant au passage que des remarques et des recommandations relatives à l’organisation des élections ont notamment été exprimées.

Il est utile de rappeler que la mise en place de cette commission mixte émane de l’idée du président de la HIISE, qui a soumis la proposition au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire lors d’une rencontre de concertation en préparation des élections locales du 23 novembre dernier. Noureddine Bedoui a de suite répondu favorablement à la demande de Derbal.

Considérée comme un espace d’échanges permanents dans l’optique de développer et améliorer le processus électoral en Algérie, la commission mixte permanente est chargée du suivi, du développement et de l’amélioration de ce même processus électoral et d’étudier les questions en suspens liées à l’opération électorale.

«La commission mixte est censée proposer de nouveaux mécanismes d’urgence pour faciliter l’opération d’organisation des prochaines élections locales », avait indiqué à cet effet le ministre de l’Intérieur. Bedoui avait évoqué des mécanismes qui tendent à «hisser» le niveau d’organisation des élections et souligné les avancées «considérables» qui ont été enregistrées dans ce domaine grâce à l’introduction de la technologie de la numérisation et de l’informatisation, notamment du processus électoral qui permet d’apporter une «réponse» à de nombreuses questions soulevées durant les précédents rendez-vous électoraux.

«La commission œuvrera à long terme à la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’opération électorale, du début jusqu’à la fin, à travers l’usage des applications de la carte d’identité biométrique électronique», avait-il expliqué.

SAM